Transfer-Coup in Rahnsdorf

Rahnsdorf. Ein echter Coup für den ambitionierten Verein: Tobias Göth schließt sich zur neuen Saison dem Team aus Rahnsdorf an! Der 29-jährige Mittelfeldspieler bringt nicht nur eine Menge Erfahrung, sondern auch spielerische Klasse mit an den Müggelsee.

Göth, der aus der Jugend von Union Berlin stammt, kann auf eine beeindruckende Vita zurückblicken. In seiner Karriere absolvierte er bislang 6 Partien in der Regionalliga und stand 71-mal in der Oberliga auf dem Platz. Vor allem seine kreative Spielweise im zentralen Mittelfeld machte ihn bei seinen bisherigen Stationen zu einem Schlüsselspieler.

„Ein Spieler wie Tobias hebt jede Mannschaft auf ein neues Level“, schwärmt ein Verantwortlicher aus Rahnsdorf. „Sein Spielverständnis, seine Ruhe am Ball und die Fähigkeit, das Spiel zu lenken – genau das haben wir gesucht.“