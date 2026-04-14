Transfer-Coup in Kassel: 1.000€ Wechselprämie von Reuter & Sohn!

Der Kasseler Traditionsbetrieb Reuter & Sohn rüstet für 2026 den Kader auf. Kassiere 1.000 € Prämie für deine Empfehlung oder Einstellung! Du bist Maler/in oder kennst eine/n Maler/in, der/die mal wieder unzufrieden nach der Arbeit ins Training kommt?
Wer auf der Baustelle nur noch eine Personalnummer ist, ein unmenschliches Arbeitspensum aufweist und dessen Leistung nicht mehr gewürdigt wird, braucht buchstäblich einen Vereinswechsel. In Kassel machen sich derzeit große Handwerks-Franchise-Ketten breit – doch wir von FuPa stärken den lokalen Originalen den Rücken. Meistermaler Reuter & Sohn sucht echte Stammspieler/innen für den Saisonstart im Juni/Juli 2026!
Seit 125 Jahren und in der 5. Generation ist Reuter & Sohn eine feste Größe und genießt das Vertrauen der gesamten Stadt, um an Kassels wichtigsten Objekten zu arbeiten. Ob die Orangerie in der Aue, die Martinskirche oder die Berufsfeuerwehr – genau dort und an vielen weiteren Baustellen haben das Team um Frank Reuter die Pinsel im Spiel und rocken wortwörtlich jede Fassade.
Wer an einen verstaubten Handwerksbetrieb denkt, täuscht sich gewaltig: Auf Instagram nehmen euch Frank Reuter, sein Sohn Felix, das Team und der heimliche Star Ralf (zu sehen oben auf dem linken Banner) in viral gegangenen Reels direkt mit auf die Baustelle. Felix steht als Vertreter der nächsten Generation bereits fest auf dem Platz und wird mit seinem neuen Meistertitel frischen Wind, digitale Prozesse und moderne Arbeitsgeräte nach Industriestandard ins Spiel bringen.
Ein gutes Team braucht echte Wertschätzung. "Wir suchen keine Nummern für unsere Bilanzen, sondern Kollegen/innen, die selbstständig arbeiten wollen und einfach Spaß am Handwerk haben", so Geschäftsführer Frank Reuter. Um Unruhe in der “Kabine” zu vermeiden, gibt es keine pauschalen Stundenlöhne, sondern eine absolut leistungsgerechte Bezahlung, die dein Können honoriert.
Deine Boni abseits des Platzes:
Wechsel selber das Trikot oder wirf es jemandem symbolisch zu:
Sichere dir deinen Stammplatz für den Start im Juni/Juli. Kein langes Anschreiben, kein Papierkram. Ein kurzer Anruf oder eine Bewerbung über das Kontaktformular reicht für den Erstkontakt völlig aus.