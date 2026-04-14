Transfer-Coup in Kassel: 1.000€ Wechselprämie von Reuter & Sohn! von Redaktion · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

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Der Kasseler Traditionsbetrieb Reuter & Sohn rüstet für 2026 den Kader auf. Kassiere 1.000 € Prämie für deine Empfehlung oder Einstellung! Du bist Maler/in oder kennst eine/n Maler/in, der/die mal wieder unzufrieden nach der Arbeit ins Training kommt?

Wer auf der Baustelle nur noch eine Personalnummer ist, ein unmenschliches Arbeitspensum aufweist und dessen Leistung nicht mehr gewürdigt wird, braucht buchstäblich einen Vereinswechsel. In Kassel machen sich derzeit große Handwerks-Franchise-Ketten breit – doch wir von FuPa stärken den lokalen Originalen den Rücken. Meistermaler Reuter & Sohn sucht echte Stammspieler/innen für den Saisonstart im Juni/Juli 2026! Kassels Kult-Betrieb statt Kommerz-Kette Seit 125 Jahren und in der 5. Generation ist Reuter & Sohn eine feste Größe und genießt das Vertrauen der gesamten Stadt, um an Kassels wichtigsten Objekten zu arbeiten. Ob die Orangerie in der Aue, die Martinskirche oder die Berufsfeuerwehr – genau dort und an vielen weiteren Baustellen haben das Team um Frank Reuter die Pinsel im Spiel und rocken wortwörtlich jede Fassade.

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Sei im Team der nächsten Generation Wer an einen verstaubten Handwerksbetrieb denkt, täuscht sich gewaltig: Auf Instagram nehmen euch Frank Reuter, sein Sohn Felix, das Team und der heimliche Star Ralf (zu sehen oben auf dem linken Banner) in viral gegangenen Reels direkt mit auf die Baustelle. Felix steht als Vertreter der nächsten Generation bereits fest auf dem Platz und wird mit seinem neuen Meistertitel frischen Wind, digitale Prozesse und moderne Arbeitsgeräte nach Industriestandard ins Spiel bringen.

Deine Vertragsdetails auf einen Blick Ein gutes Team braucht echte Wertschätzung. "Wir suchen keine Nummern für unsere Bilanzen, sondern Kollegen/innen, die selbstständig arbeiten wollen und einfach Spaß am Handwerk haben", so Geschäftsführer Frank Reuter. Um Unruhe in der “Kabine” zu vermeiden, gibt es keine pauschalen Stundenlöhne, sondern eine absolut leistungsgerechte Bezahlung, die dein Können honoriert. Deine Boni abseits des Platzes: Gesetzliche Erholungsbeihilfe von 156 € bis zu 300 € im Jahr für deinen Urlaub oder das nächste Trainingslager.

Zusatz-Prämie: 50 € Wertgutschein jeden Monat on top.

Sicherheit: Überbetriebliches Weihnachtsgeld und eine betriebliche Altersvorsorge.

Top-Bedingungen: Modernstes Equipment, selbstständiges Arbeiten und ein familiäres Team. Wie erhalte ich die 1.000 €? Wechsel selber das Trikot oder wirf es jemandem symbolisch zu: Selbst wechseln: Bewirb dich über die Website oder ruf Frank Reuter direkt an. Startest du im Team, erhältst du nach 3-monatiger Probezeit 1.000 € direkt aufs Konto. Spielerberater/in werden: Kennst du eine/n Maler/in und Lackierer/in, der/die unglücklich auf der Ersatzbank sitzt? Schick uns die Kontaktdaten über die Website und Frank Reuter kontaktiert sie/ihn. Bei bestandener Probezeit erhältst du als Empfehler/in 1.000 € Vermittlungsprovision. Nutz das Geld für dich privat oder teilt euch das Geld für den nächsten Flug mit dem Team auf Malle!

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