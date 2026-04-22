Transfer-Coup: FV Bonn-Endenich angelt sich BSC-Legende Omerbasic

Mit Adis Omerbasic wechselt ein gestandener Regionalliga-Spieler zum FV Bonn-Endenich. – Foto: Boris Hempel

Der FV Bonn-Endenich sorgt auf dem regionalen Transfermarkt für ein dickes Ausrufezeichen. Mit Adis Omerbasic wechselt ein echtes Gesicht des Bonner Fußballs an den Endenicher Sportpark. Der 31-jährige Rechtsverteidiger, der über Jahre hinweg den Bonner SC prägte, schließt sich zur neuen Saison dem Team von Trainer Serhat Dogan an und bringt die Erfahrung aus über 160 Regionalliga-Partien mit zum aktuellen Tabellensechsten.

Omerbasic gilt beim Bonner SC als absolute Identifikationsfigur und Vereinslegende. Seine Vita liest sich beeindruckend: Ausgebildet in den Nachwuchsschmieden von Bayer 04 Leverkusen und Schalke 04, absolvierte der Defensivspezialist insgesamt 215 Pflichtspiele für den BSC. Davon entfallen allein 165 Einsätze auf die Regionalliga West – auch für den 1. FC Düren und die Zweitvertretung von Schalke 04 – in der er über Jahre hinweg seine Klasse unter Beweis stellte. Dass sich der Rechtsfuß nun für einen Wechsel in die Landesliga entschieden hat, liegt vor allem an den zeitlichen Rahmenbedingungen. Der enorme Aufwand in der Regionalliga mit teilweise fünf Trainingseinheiten pro Woche war für Omerbasic aus persönlichen Gründen künftig nicht mehr darstellbar.

"Ein überragender Typ"

Für FVE-Sportdirektor Markus Köppe ist die Verpflichtung des Routiniers ein echter Volltreffer. Omerbasic soll dem Kader nicht nur sportlich, sondern auch als Führungsfigur einen weiteren Schub geben. "Adis ist ein überragender Typ, der in allen Belangen eine absolute Bereicherung für uns sein wird. Spieler seines Kalibers mit dieser Erfahrung, dieser Mentalität und dieser Ausstrahlung findest du im regionalen Fußball nur ganz selten. Er ist ein absoluter Unterschiedsspieler, der einer Mannschaft sofort Qualität, Stabilität und Präsenz gibt. Dass sich ein Spieler mit dieser Vita ganz bewusst für unseren Weg entscheidet, spricht für sich. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis unserer klaren Ausrichtung und unserer Ambitionen", so Köppe über den Neuzugang.