Transfer-Coup für Türkiyemspor: 46-Tore-Mann Kanoglu kommt im Sommer von Isaija Zecevic · Heute, 10:14 Uhr · 0 Leser

Die Spieler von Türkiyemspor Bochum dürfen im Sommer einen neuen Mitspieler begrüßen. – Foto: Thorsten Wiethege

Ansage im Aufstiegsrennen: Der SV Türkiyemspor Bochum sichert sich zur neuen Saison die Dienste eines absoluten Ausnahmestürmers. Samet Kanoglu wird im Sommer vom Kreisliga-Spitzenreiter Rot-Weiß Türkspor Herne nach Bochum wechseln.

Damit gelingt dem Bezirksligisten ein echter Transfer-Coup. Kanoglu spielt aktuell eine Fabelsaison und gehört zu den treffsichersten Angreifern im Amateurfußball: In nur 13 Einsätzen erzielte der 31-Jährige unglaubliche 46 Treffer – ein Schnitt, der weit über dem Normalmaß liegt. Türkiyemspor, derzeit im oberen Tabellendrittel der Bezirksliga unterwegs, untermauert mit dieser Verpflichtung seine Ambitionen für die kommende Spielzeit. Das klare Ziel: der Angriff auf die Landesliga – künftig mit einem Stürmer, der Spiele im Alleingang entscheiden kann.

Kanoglu selbst sieht den Wechsel als nächsten Karriereschritt. „Ich habe ein Angebot bekommen, das ich nicht ablehnen konnte“, erklärte der Offensivmann. Die Perspektive in Bochum sowie die sportlichen Ziele des Klubs hätten letztlich den Ausschlag gegeben. Bis zum Sommer bleibt der Fokus allerdings noch auf seiner aktuellen Mission: dem Aufstieg mit RWT Herne. Dort ist Kanoglu der entscheidende Faktor im Offensivspiel und maßgeblich daran beteiligt, dass sein Team die Tabelle anführt.