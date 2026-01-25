Transfer-Coup: FC Neukirchen-Vluyn holt Top-Duo aus der Landesliga

Der FC Neukirchen-Vluyn hat eine Woche vor dem Start der Rückrunde in der Bezirksliga, Gruppe 5, mit zwei namhaften Verstärkungen für Aufmerksamkeit gesorgt. Zum einen wechselt Lukas Koch vom GSV Moers zum FCNV, zum anderen ist es gelungen, den Regionalliga-erfahrenen Danny Rankl zu verpflichten. Auch er stand zuletzt beim GSV unter Vertrag.

Mehr als 400 Spiele kann Rankl in der FuPa-Datenbank vorweisen, in denen erzielte er 227 Tore. Mit inzwischen 36 Jahren ist der Angreifer extrem erfahren und kann bereits auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Fast 50 Partien absolvierte er für den VfB Homberg in der Regionalliga West, hinzu kommen unzählige Einsätze in der Oberliga Niederrhein für den 1. FC Kleve, Homberg, den KFC Uerdingen und TV Jahn Hiesfeld. Nach anderthalb Jahren in Diensten des GSV Moers wechselt er nun nach Neukirchen-Vluyn. Möglich wurde das, durch die unklare Zukunft beim Landesligisten, der finanzielle Sorgen hat und noch nicht weiß, ob er in der Rückrunde überhaupt eine Mannschaft ins Rennen schicken kann.

Ebenfalls aus Moers kommt Lukas Koch. Der 27-Jährige ist im Mittelfeld zuhause. Bereits in der Jugend spielte er für den GSV und gab in der Saison 2016/17 sein Senioren-Debüt in der Kreisliga-A-Mannschaft des Vereins. Ein Jahr später rückte er in den Bezirksliga-Kader auf, kam dort in acht Begegnungen zum Einsatz und erzielte dabei sechs Tore. In der Folge lief er in beiden Teams regelmäßig auf. In der laufenden Spielzeit stand er dreimal für den GSV in der Landesliga auf dem Feld.