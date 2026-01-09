Transfer-Coup! Ex-Regionalliga-Spieler nun bei SV Herbede

Der SV Herbede setzt in der Winterpause ein sportliches Ausrufezeichen: Mit Giacomo Serrone stößt ein offensiver Routinier zum Bezirksligisten, der auf eine lange Laufbahn im höherklassigen Fußball zurückblicken kann.
Der 33-Jährige bringt umfangreiche Erfahrung aus der Regionalliga mit. In seiner Karriere absolvierte Serrone zahlreiche Einsätze für die zweite Mannschaft von Hannover 96 sowie für den SC Verl. Darüber hinaus war er über mehrere Spielzeiten in der Oberliga aktiv und sammelte dort konstant Spielpraxis.
Ausgebildet wurde Serrone in renommierten Nachwuchsleistungszentren, unter anderem bei Arminia Bielefeld und Borussia Dortmund. Diese fußballerische Schule spiegelt sich in seinem Spielstil wider: technisch versiert, spielintelligent und variabel in der Offensive einsetzbar.
Zuletzt stand der Angreifer bei Westfalia Dortmund unter Vertrag. Der Wechsel nach Herbede ist sportlich ambitioniert, formale Details müssen jedoch noch geklärt werden. Sollte die Freigabe nicht rechtzeitig erfolgen, wäre ein Einsatz erst zur kommenden Spielzeit möglich.
Unabhängig vom genauen Zeitpunkt der Spielberechtigung gewinnt der SV Herbede mit Serrone einen Spieler, der mit seiner Erfahrung und Ruhe eine wichtige Rolle einnehmen kann – sowohl auf dem Platz als auch innerhalb der Mannschaft.