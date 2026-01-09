Transfer-Coup! Ex-Regionalliga-Spieler nun bei SV Herbede

Der SV Herbede setzt in der Winterpause ein sportliches Ausrufezeichen: Mit Giacomo Serrone stößt ein offensiver Routinier zum Bezirksligisten, der auf eine lange Laufbahn im höherklassigen Fußball zurückblicken kann.

Der 33-Jährige bringt umfangreiche Erfahrung aus der Regionalliga mit. In seiner Karriere absolvierte Serrone zahlreiche Einsätze für die zweite Mannschaft von Hannover 96 sowie für den SC Verl. Darüber hinaus war er über mehrere Spielzeiten in der Oberliga aktiv und sammelte dort konstant Spielpraxis.