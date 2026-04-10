 2026-04-10T07:15:08.667Z

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Transfer-Coup: Ex-Profi Nico Empen stürmt künftig für Nordmark Satrup

von Ismail Yesilyurt · Heute, 11:43 Uhr · 0 Leser
Nico Empen ist hier für RB Obere Treene in der Landesliga Schleswig auf Torejagd.
Nico Empen ist hier für RB Obere Treene in der Landesliga Schleswig auf Torejagd. – Foto: Ismail Yesilyurt

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Dem TSV Nordmark Satrup ist eine echt gute Verpflichtung auf dem Transfermarkt gelungen: Zur kommenden Saison wird sich Nico Empen den Mittelangelnern anschließen. Der 30-jährige Stürmer, der derzeit noch als spielender Co-Trainer beim Landesligisten SC Weiche Flensburg 08 II fungiert, kehrt damit in die Oberliga zurück.

Ein Torjäger mit Bundesliga-Vergangenheit

Mit Nico Empen gewinnt Satrup nicht nur einen treffsicheren Angreifer, sondern auch enorme Erfahrung. Der gebürtige Husumer blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück, die ihn bis in den Profifußball führte:

  • Zweitliga-Luft: In der Saison 2016/17 absolvierte Empen zwei Einsätze für den FC St. Pauli in der 2. Bundesliga.
  • Erfolgsgarant in Flensburg: Über Jahre hinweg war er das Gesicht der Offensive beim SC Weiche Flensburg 08. Mit Weiche feierte er 2018 und 2021 die Meisterschaft in der Regionalliga Nord sowie zwei Landespokalsiege.
  • Torgarantie: In seiner Jugendzeit bei Holstein Kiel und später bei St. Pauli wurde er unter anderem Torschützenkönig der A-Junioren-Bundesliga (2014/15) mit beeindruckenden 26 Treffern.

Erste Trainerfahrungen bei Weiche Flensburg 08 II

Aktuell bringt Empen seine Expertise als verlängerter Arm von Trainer Dimitry Kehl bei der Reserve von Weiche Flensburg ein. Auf dem Platz ist der spielende Co-Trainer ein Torgarant: Mit 23 Toren liegt Nico Empen an zweiter Stelle in der Landesliga Schleswig.

Im Frühjahr des vergangenen Jahres stand der Wechsel von Nico Empen zum Oberligisten Kilia Kiel schon offiziell fest. Doch kurz vor dem Saisonbeginn sorgte der große zeitliche Aufwand für einen Rückzug des Linksfuß.

Torjäger Nico Empen für Weiche Flensburg 08 II sehr erfolgreich aktiv in der Landesliga Schleswig.
Torjäger Nico Empen für Weiche Flensburg 08 II sehr erfolgreich aktiv in der Landesliga Schleswig. – Foto: Ismail Yesilyurt

Große Vorfreude beim TSV Nordmark Satrup

„Nach guten und erfolgreichen Gesprächen können wir Nico Empen als ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren. Wir freuen uns sehr, dass sich der torgefährliche und zweikampfstarke Stürmer für uns entschieden hat“, erklärte Satrups Teammanager Michael Bröer auf dem Instagram-Kanal des TSV.

Alter 30 Jahre (geb. 11.01.1996 in Husum) Position Mittelstürmer Größe 1,82 m Wichtigste Stationen FC St. Pauli, SV Rödinghausen, SC Weiche Flensburg 08, RB Obere Treene Größte Erfolge 2 Einsätze 2. Bundesliga, 2x Meister Regionalliga Nord, 2x SHFV-Pokalsieger