Transfer-Coup: Ex-Profi Nico Empen stürmt künftig für Nordmark Satrup

Nico Empen ist hier für RB Obere Treene in der Landesliga Schleswig auf Torejagd. – Foto: Ismail Yesilyurt

Dem TSV Nordmark Satrup ist eine echt gute Verpflichtung auf dem Transfermarkt gelungen: Zur kommenden Saison wird sich Nico Empen den Mittelangelnern anschließen. Der 30-jährige Stürmer, der derzeit noch als spielender Co-Trainer beim Landesligisten SC Weiche Flensburg 08 II fungiert, kehrt damit in die Oberliga zurück.

Mit Nico Empen gewinnt Satrup nicht nur einen treffsicheren Angreifer, sondern auch enorme Erfahrung. Der gebürtige Husumer blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück, die ihn bis in den Profifußball führte:

Erste Trainerfahrungen bei Weiche Flensburg 08 II

Aktuell bringt Empen seine Expertise als verlängerter Arm von Trainer Dimitry Kehl bei der Reserve von Weiche Flensburg ein. Auf dem Platz ist der spielende Co-Trainer ein Torgarant: Mit 23 Toren liegt Nico Empen an zweiter Stelle in der Landesliga Schleswig.

Im Frühjahr des vergangenen Jahres stand der Wechsel von Nico Empen zum Oberligisten Kilia Kiel schon offiziell fest. Doch kurz vor dem Saisonbeginn sorgte der große zeitliche Aufwand für einen Rückzug des Linksfuß.