Transfer-Coup: Ex-Oberliga-Spieler wechselt in die Bezirksliga

Christian Weiller stand zweieinhalb Spielzeiten für die TSG Backnang in der Oberliga Baden-Württemberg auf dem Platz. Zwischen 2021 und 2023 absolvierte er dort insgesamt 47 Einsätze, darunter 22 in der Saison 2021/2022. Auch wenn ihm dabei nur ein Treffer gelang, sammelte er wichtige Erfahrung auf höherem Niveau. Zuvor gehörte Weiller dem Regionalliga-Kader der SG Sonnenhof Großaspach an, kam dort aber nicht zum Einsatz.

Rückschritt mit Perspektive

Dass sich ein Spieler mit dieser Vita nun dem Bezirksligisten SV Bonlanden anschließt, ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Weiller kommt vom FV Löchgau, für den er in der abgelaufenen Landesliga-Saison in zwölf Partien zwei Assists beisteuerte. In der Spielzeit davor trug er das Trikot des SV Germania Bietigheim, wo ihm in ebenso vielen Einsätzen vier Tore und zwei Vorlagen gelangen. Nun will er in Bonlanden angreifen und die Offensive auf den Flügeln beleben.