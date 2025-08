Transfer-Coup! Ex-Kapitän kehrt zur SpVgg Unterhaching zurück

Winkler bringt die Erfahrung aus 27 Einsätzen in der zweiten Schweizer Liga, 146 Auftritten in der 3. Liga und 73 Spielen in der Regionalliga Bayern mit. Damit gehört er zu den erfahrensten Spielern im Kader und soll ein Leader in der Mannschaft von Sven Bender werden, der trotz des guten Saisonstarts noch Verbesserungspotenzial sieht . Der Routinier wird mit der Nummer vier auflaufen.

„Es fühlt sich tatsächlich so an, als würde ich heimkommen.“

Alexander Winkler über seine Rückkehr zur Spielvereinigung

Winkler freut sich auf seine Rückkehr zur SpVgg Unterhaching: „Ich freue mich wirklich sehr, dass ich jetzt wieder ein Vorstädter bin. Es fühlt sich tatsächlich so an, als würde ich heimkommen.“ Seiner Rolle in der jungen Mannschaft ist Winkler bewusst. „Die Aufgabe als routinierter Spieler, der jungen Mannschaft das zurückzugeben, was ich als Newcomer in meiner Anfangszeit bei Haching an Wegbegleitung erfahren habe, ist für mich absolut reizvoll“, sagt der Innenverteidiger.

Zufrieden mit dem Neuzugang zeigt sich auch Spordirektor Markus Schwabl: „Wir freuen uns auf einen Neuzugang mit Hachinger Vorgeschichte.“ Schwabl fügt an: „Ich habe mit Alex bereits einige Jahre zusammengespielt und kenne seine Qualitäten auf und abseits des Platzes. Seine Mentalität, die resolute Spielweise und seine Standards werden unserer sehr jungen Mannschaft definitiv weiterhelfen. Als SpVgg-Eigengewächs identifiziert er sich zusätzlich mit unseren Farben und hilft uns bei der Neuausrichtung, die mit einem großen Umbruch verbunden ist, enorm.“