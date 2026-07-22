Transfer-Coup: Der LASK leiht Robert Ljubicic aus Der LASK schlägt erneut am Transfermarkt zu und sichert sich die Dienste von Robert Ljubicic. Der 27-jährige Mittelfeldspieler wechselt leihweise von AEK Athen zu den Schwarz-Weißen nach Linz. Der LASK besitzt zudem eine Kaufoption. von Linzer ASK · Heute, 19:44 Uhr · 0 Leser

– Foto: Linzer ASK

Der gebürtige Wiener verbrachte seine fußballerische Jugend in seiner Heimatstadt, ehe er zum SKN St. Pölten wechselte, wo ihm der Durchbruch im Profifußball gelang. In dieser Zeit kreuzten sich auch erstmals die Wege von Robert Ljubicic und Cheftrainer Didi Kühbauer. Der heutige LASK-Trainer begleitete Ljubicic bereits damals als Trainer des SKN St. Pölten bei dessen sportlicher Weiterentwicklung und freut sich nun auf das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Schützling. „Robert ist ein Spieler, der uns mit Sicherheit weiterhelfen wird. Ich freue mich sehr darauf, wieder mit ihm zu arbeiten. Auch wenn er inzwischen etwas älter geworden ist, bin ich überzeugt, dass er nichts von seiner Energie und seiner Mentalität eingebüßt hat.“, so Didi Kühbauer.

Seine erste Auslandserfahrung sammelte Ljubicic in seiner zweiten Heimat Kroatien bei Dinamo Zagreb. Beim kroatischen Traditionsklub kam er erstmals in der UEFA Champions League zum Einsatz und wurde zudem erstmals als linker Außenverteidiger eingesetzt. Im Jänner 2024 führte ihn sein Weg weiter zu AEK Athen, wo er wieder überwiegend im zentralen beziehungsweise auf der rechten Seite des Mittelfelds zum Einsatz kam. Nun kehrt Robert Ljubicic nach Österreich zurück und schließt sich dem LASK an. Die Athletiker gewinnen mit dem 27-Jährigen einen vielseitig einsetzbaren Spieler, der im zentralen Mittelfeld auf unterschiedlichen Positionen agieren kann – sowohl defensiv als auch offensiv.

Ljubicic interpretiert seine Rolle auf dem Platz zudem mit einem ausgeprägten Offensivdrang und kann mit seinen Vorstößen immer wieder Akzente im Spiel nach vorne setzen. Darüber hinaus bringt der Linksfuß eine große internationale Erfahrung mit, die dem LASK insbesondere in den europäischen Wettbewerben zugutekommen kann. Mit seinem hohen Laufpensum, seiner Spielintelligenz und seiner Mentalität als Führungsspieler, der auf dem Platz Verantwortung übernimmt und vorangeht, ist Robert Ljubicic eine wertvolle Verstärkung für die Athletiker.