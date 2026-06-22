Transfer-Coup! Delay Sports verpflichtet Bundesligaspielerin Für das neu gegründete Frauenteam von ser · Heute, 20:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pascal Derks

Delay Sports ist in der abgelaufenen Saison mit allen Mannschaften aufgestiegen. Nun wird ein Frauen-Team gegründet und das bekommt sofort hochkarätige Neuzugänge.

Erfolgreicher hätte der noch junge Verein Delay Sports in der Saison 2025/26 kaum sein können. Alle im Spielbetrieb gemeldeten Mannschaften sind aufgestiegen. Allen voran die 1. Herrenmannschaft, die mit dem vierten Aufstieg in Folge den Sprung in die Landesliga geschafft hat. Auch die 2. Herren (Aufstieg in die Bezirksliga) und die 3. Herren (Aufstieg in die Kreisliga B) feierten Erfolge. Im Jugendbereich sind B- und C-Junioren jeweils als Meister aufgestiegen. Zur kommenden Saison wird der Verein, den die Streamer Elias Nerlich und Sidney Friede 2021 gegründet haben, erstmals eine Frauenmannschaft stellen. Die startet in der Bezirksliga, will dort aber nur eine Saison ausharren. Klares Ziel: Der sofortige Aufstieg in die Landesliga. Dafür sucht Delay Sports Spielerinnen. Vor einigen Wochen starteten erste Probetrainings und nach und nach sickern Transfers durch.

Mit Annika Mahlau und Lina Krauss kommen gleich zwei Spielerinnen von Blau-Weiss Hohen Neuendorf. Dort spielten sie bis zuletzt in der Regionalliga Nordost, sammelten zuvor reichlich Erfahrung beim 1. FC Union Berlin. Der Königstransfer aber ist eine andere Spielerin, die noch höher spielte. Aylin Yaren wird in der kommenden Saison für Delay Sports spielen. Die 36-Jährige ist nicht nur Content Creatorin mit fast 75.000 Followern auf Instagram. Sie spielte auch bis zuletzt beim FC Viktoria 1889 Berlin. Mit den Viki-Frauen stieg sie in die 2. Bundesliga auf, traf dort in der kürzlich geendeten Saison in elf Spielen zwei Mal und wurde zuvor Torschützenkönig in der Regionalliga. Vor einigen Jahren spielte Yaren sogar in der 1. Bundesliga, u.a. für den Hamburger SV und bestritt Länderspiele für die Türkei.