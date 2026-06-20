Transfer-Coup: BSV Rehden verpflichtet Ex-Zweitliga-Profi Defensivspieler wechselt vom Regionalligisten SV Rödinghausen in die Waldsportstätten von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Dem BSV Rehden ist auf dem Transfermarkt ein echter Achtungserfolg gelungen. Mit Paterson Chato verpflichtet der Oberligist einen erfahrenen Defensivspieler vom SV Rödinghausen. Der 29-Jährige bringt unter anderem die Erfahrung aus der 2. Bundesliga, der 3. Liga und der österreichischen Bundesliga mit.

Der BSV Rehden hat den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt – und setzt dabei ein deutliches Ausrufezeichen. Paterson Chato wechselt vom Regionalligisten SV Rödinghausen in die Waldsportstätten und soll die Defensive der Schwarz-Weißen mit seiner Erfahrung und Führungsqualität verstärken. Der 29-Jährige wurde in den Nachwuchsleistungszentren des FC Schalke 04 und Bayer 04 Leverkusen ausgebildet. Anschließend führte ihn sein Weg über Energie Cottbus, Borussia Dortmund II, den SV Wehen Wiesbaden, den VfL Osnabrück und Austria Lustenau nach Rödinghausen, wo er zuletzt als Kapitän Verantwortung übernahm.

Mit 27 Einsätzen in der 2. Bundesliga, 126 Partien in der 3. Liga, 146 Regionalliga-Spielen sowie 14 Begegnungen in der österreichischen Bundesliga zählt Chato zu den erfahrensten Spielern, die in den vergangenen Jahren zum BSV Rehden gewechselt sind. Seine Vielseitigkeit als defensiver Mittelfeldspieler und Innenverteidiger soll der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen. Langfristige Perspektive überzeugt Chato Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein bezeichnete den Neuzugang auf der Vereinshomepage als Wunschspieler: „Mit Pat erhalten wir unseren absoluten Wunschspieler, mit dem wir schon eine ganze Zeit im Austausch stehen. Wir haben ihm aufgezeigt, wie er neben seiner Fußballkarriere seine berufliche Perspektive bei uns starten kann. Es ist für beide Seiten ein Win-win-Geschäft. Wir erhalten einen Spieler mit enormer Qualität, Führungsstärke und Erfahrung. Gleichzeitig kann Pat durch unsere Unterstützung die ersten wichtigen Schritte für seine berufliche Zukunft gehen.“