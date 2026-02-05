Transfer-Coup beim VfL Nagold: Max Brendle wird spielender Co-Trainer

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Landesligist VfL Nagold setzt früh ein Ausrufezeichen für die kommende Saison. Mit Max Brendle kommt nicht nur ein neuer Abwehrspieler – sondern ein Mann, der künftig auch Verantwortung an der Seitenlinie übernimmt. Ein Transfer, der nach Aufbruch riecht.

Der VfL Nagold freut sich über einen Transfer, der weit über eine gewöhnliche Neuverpflichtung hinausgeht. Max Brendle wird in der kommenden Spielzeit das Trikot des Landesligisten tragen und zugleich das Trainerteam um Marcel Schuon und Kürsad Bodur als spielender Co-Trainer ergänzen. Schon jetzt wirkt dieser Schritt wie ein deutliches Zeichen: Nagold will nicht abwarten, sondern gestalten.

Der VfL hebt besonders Brendles ausgeprägtes Spielverständnis hervor. Dazu kommen Führungsqualität und eine vorbildliche Einstellung zum Sport. Eigenschaften, die im Amateurfußball oft den Unterschied ausmachen – gerade dann, wenn Spiele kippen, wenn Druck entsteht und wenn ein Team mehr braucht als Beine. Nagold setzt damit nicht allein auf Talent, sondern auf Persönlichkeit.

Brendle ist 25 Jahre alt, bringt aber bereits wertvolle Oberligaerfahrung mit. Genau dieses Profil, so betont der Verein, sei für den nächsten Entwicklungsschritt gesucht worden. Es ist eine Verpflichtung, die nicht nur sportliche Qualität verspricht, sondern auch Struktur und Klarheit – auf dem Platz und im täglichen Arbeiten.

Stabilität als Schlüssel für den nächsten Schritt

Die Hoffnung ist klar formuliert: Mit Brendle auf und neben dem Platz soll das Team zusammenwachsen und an Stabilität gewinnen. In der Landesliga, Staffel 3, ist das mehr als ein schönes Wort. Stabilität bedeutet dort: Woche für Woche bestehen, Rückschläge wegstecken, Punkte erzwingen. Der VfL glaubt daran, dass Brendle genau dafür steht – als Spieler und als verlängerter Arm des Trainerteams.

Station Sindelfingen: konstant, torgefährlich für einen Verteidiger

Derzeit spielt Brendle beim VfL Sindelfingen in der Landesliga, Staffel 2. In der laufenden Saison 2025/26 absolvierte er dort bislang 14 Spiele und erzielte 2 Tore. Schon in der Spielzeit 2024/25 kam er in derselben Liga auf 17 Spiele, erneut mit 2 Treffern, dazu 1 Assist. Zahlen, die zeigen: Brendle war nicht nur dabei, sondern regelmäßig gefragt – und er kann auch als Abwehrspieler offensiv Akzente setzen.

Holzhausen und die Oberliga: der Härtetest

Den größten sportlichen Nachweis lieferte Brendle zuvor beim FC Holzhausen in der Oberliga Baden-Württemberg. In der Saison 2023/24 kam er dort auf 27 Einsätze, in der Spielzeit 2022/23 auf weitere 12 Spiele. Auch wenn er dabei ohne Torbeteiligung blieb, ist die Erfahrung aus dieser Spielklasse für Nagold ein echtes Pfund. Oberliga bedeutet Tempo, Zweikampf, taktische Disziplin – genau jene Schule, die eine Mannschaft in der Landesliga spürbar besser machen kann.

Verbandsliga-Erfahrung als Fundament

Vor der Oberliga spielte Brendle mit Holzhausen in der Verbandsliga. In der Saison 2021/22 absolvierte er dort 24 Spiele und traf zweimal. Die Spielzeit 2020/21 ist ebenfalls als Verbandsliga-Station aufgeführt. Damit bringt Brendle einen langen sportlichen Weg mit, der von kontinuierlichem Wettbewerb auf hohem Niveau geprägt ist.

TuS Ergenzingen als frühe Station

Eine weitere Station in seiner Laufbahn war der TuS Ergenzingen, wo Brendle in der Bezirksliga in der Saison 2018/19 spielte. Von dort aus führte sein Weg Schritt für Schritt in höhere Ligen – bis hinauf in die Oberliga.

Nagold setzt auf Charakter statt Schlagzeilen

Der VfL beschreibt Brendle ausdrücklich als Spieler mit feinem Charakter. Das klingt nach mehr als einem PR-Satz. Denn ein spielender Co-Trainer muss nicht nur kicken, sondern auch führen, vermitteln, vorleben. Für Nagold ist dieser Transfer deshalb nicht nur sportlich wertvoll, sondern auch menschlich ein Gewinn – und möglicherweise genau der Impuls, den eine Mannschaft braucht, um enger zusammenzurücken.

Ein Transfer, der Hoffnung weckt

Wenn ein Landesligist nicht nur einen Spieler holt, sondern zugleich einen spielenden Co-Trainer, dann steckt darin ein Plan. Max Brendle kommt nach Nagold, um Verantwortung zu übernehmen – mit Oberligaerfahrung im Gepäck, mit Spielen und Toren aus der Landesliga in den Beinen und mit dem Anspruch, mehr zu sein als nur ein weiterer Name im Kader. Der VfL Nagold spricht von einem „echten Gewinn“. Es ist eine Formulierung, die nach Aufbruch klingt – und nach einer Saison, die größer werden soll als die letzte.