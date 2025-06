Transfer-Coup beim SV Avenwedde

Beim Westfalenligisten SC Peckeloh bestritt Kutluhan verletzungsbedingt lediglich 14 Pflichtspiele und sammelt 2 Scorrerpunkte (1 Tor, 1 Assists).

In der zuvor absolvierten Saison war Kutluhan bereits in der Landesliga beim VFL Theesen tätig und beeindruckte in 28 Pflichtspielen mit 15 Scorrerpunkten (8 Tore, 7 Assists).