Transfer-Coup beim FC Steinen-Höllstein!

Pascal begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend beim FC Steinen-Höllstein und konnte anschließend höherklassige Erfahrung beim FV Lörrach-Brombach in der Verbands- und Landesliga sammeln. Nun kehrt er zurück und wird künftig im Wiesentalstadion das Tor hüten. Als einer der begehrtesten Torhüter des Landkreises ist er eine echte Verstärkung für die Mannschaft.

Der FC Steinen-Höllstein rüstet sich weiter für die kommende Saison und freut sich sehr, mit Pascal Kiefer, Kevin Etienne und Noah Etienne starke und erfahrene Neuzugänge verpflichtet zu haben und damit das Team gezielt zu verstärken.

Kevin Etienne bringt enorme Qualität für die Offensive mit. Mit seiner höherklassigen Erfahrung aus seiner Zeit beim VFR Bad Bellingen und FC Wittlingen, seinem Tempo und seiner Torgefahr wird er dem Angriffsspiel neue Impulse verleihen und für viel Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgen. Kevin Etienne hat seine enorme Torgefährlichkeit beim FC Wittlingen in 33 Bezirksligaspielen mit 18 Toren und 4 Asissts beeindruckend unter Beweis gestellt in den letzten Jahren.

Ebenfalls neu im Team: Noah Etienne. Defensivstark, zweikampfsicher und mit einem guten Spielverständnis ausgestattet, wird er der Abwehr zusätzliche Stabilität geben und wichtige Akzente setzen. Nach einer Fußballerischen Auszeit, hat er wieder Lust auf dem Platz alles zu geben für seinen Heimatverein.

Auch der sportliche Leiter Oliver Schneider zeigt sich begeistert von den Neuzugängen:

„Wir freuen uns extrem, Pascal, Kevin und Noah wieder im Wiesentalstadion begrüßen zu dürfen. Sie passen perfekt ins Team und werden uns mit ihrer Qualität und Erfahrung enorm weiterhelfen um unsere Ziele zu erreichen. Ihre Verbundenheit zum Verein und ihr Einsatz auf dem Platz machen sie zu wertvollen Bausteinen für die kommende Saison“. Auch der 2. Vorstand Thomas Rau ist äußerst erfreut über die Zusage der Neuzugänge: „Wir sind extrem glücklich, die Jungs wieder beim FC Steinen-Höllstein spielen zu sehen. Es ist für junge Spieler wichtig auch mal Erfahrungen bei anderen Vereinen zu machen, umso mehr freut es uns natürlich, dass die Jungs wieder zu ihren Wurzeln zurückkehren und uns in der sportlichen Entwicklung weiterhelfen werden.“