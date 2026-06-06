🚨 TRANSFER-COUP BEIM FC LANGENBERG 91! 🚨
Mit Cengiz Saral begrüßen wir einen echten Sommer-Kracher in unseren Reihen! 💥
Der offensive Allrounder wechselt vom Bezirksligisten Türkgücü Velbert zu uns und bringt jede Menge Tempo, Dynamik und Qualität mit. Dank seiner Flexibilität kann Cengiz auf mehreren Offensivpositionen eingesetzt werden und sorgt mit seiner Spielweise immer wieder für Gefahr vor dem gegnerischen Tor. ⚽
Wir freuen uns sehr, Cengiz künftig im Trikot des FC Langenberg 91 zu sehen und sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft wichtige Impulse geben wird.
Herzlich willkommen, Cengiz!
Wir wünschen dir viel Erfolg, eine verletzungsfreie Saison und freuen uns auf deinen Impact auf und neben dem Platz!