🔴Transfer-Coup auf der Königsbrügge

TuS Eintracht Bielefeld verpflichtet Kenson Pierre Bauer⚪️



Der TuS Eintracht Bielefeld darf sich über einen echten Transfer-Höhepunkt freuen: Abwehrspieler Kenson Pierre Bauer schließt sich dem Team von der Königsbrügge an. Der 22-Jährige bringt trotz seines jungen Alters bereits eine beachtliche Erfahrung aus der Oberliga Westfalen sowie der Westfalenliga mit.



Bauer spielte zuletzt für die Zweitvertretung des SV Rödinghausen, wo er in den vergangenen beiden Spielzeiten zu einem Leistungsträger heranwuchs. Insgesamt kommt er auf 140 Spiele, dazu 6 Tore und 3 Assists – starke Werte für einen Defensivspieler. Zuvor war Bauer unter anderem für SC Paderborn 07 II sowie in der Jugend des DSC Arminia Bielefeld aktiv.



Eintracht-Trainer Tomislav Tadić zeigt sich begeistert vom Neuzugang: 🗣️

„Ich freue mich riesig, dass so ein Spieler zu uns kommt. Mit seinen Qualitäten und seiner Erfahrung in der Oberliga bzw. Westfalenliga wird er uns sofort verstärken. Er wird alles geben, damit wir unser großes Ziel – den Aufstieg – erreichen.“



Mit Bauer gewinnt Eintracht Bielefeld einen dynamischen, zweikampfstarken Verteidiger mit starkem linken Fuß, der sportlich wie charakterlich bestens ins Team passt. Der Klub setzt damit ein deutliches Zeichen im Aufstiegskampf – ein Transfer, der der gesamten Mannschaft Rückenwind geben dürfte.



TuS Eintracht Bielefeld und Kenson Pierre Bauer – eine Verpflichtung mit Signalwirkung! ⚽️🔥