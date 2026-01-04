– Foto: VfL Emslage

Transfer-Coup auf dem Dorfplatz Brüning zurück beim VfL Emslage - Kaderumbau läuft weiter Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 3 Emslage Jannik Brüning

Facebook fühlt sich an wie ein Altherrenspiel, Instagram wie ein ausverkauftes Derby - kein Platz, keine Luft, zu viele Ellbogen.

Aber du willst trotzdem wissen, was im Amateurfußball im Emsland und der weiten Provinz sonst noch so tickt? Dann mach’s wie ein cleverer Sechser: spiel den einfachen Ball.

Folge unserem WhatsApp-Kanal und du bleibst immer am Geschehen, ohne Social-Media-Gewühl, ohne Pressing, aber mit jeder Menge Lokalsportromantik. ➡️ HIER ENTLANG ⬅️

Der VfL Emslage sorgt auf dem regionalen Transfermarkt für Aufmerksamkeit: Jannik Brüning kehrt zur kommenden Saison zurück zum Verein und soll eine zentrale Rolle im neuformierten Team übernehmen. Nach Stationen im NLZ Emsland sowie bei der JSG Meppen/Teglingen/Schwefingen schließt sich der talentierte Offensivspieler wieder seinem Heimatverein an, sehr zur Freude der Verantwortlichen. „Jannik passt ideal zu unserer Philosophie“, heißt es aus dem Trainerteam um Oliver Peters und Johannes Reckers. Auch Sportverantwortlicher Dennis Bahns zeigt sich überzeugt. Der Plan ist klar: Junge, entwicklungsfähige Spieler sollen gemeinsam mit erfahrenen Führungskräften ein Team mit echter Perspektive bilden. Brüning gilt dabei als wichtiger Baustein für die Zukunft, ein dynamischer Spieler mit Mut, Tempo und Spielverständnis.

Der VfL Emslage ist damit jedoch längst nicht am Ende seiner Personalplanung. Hinter den Kulissen wird weiter intensiv am neuen Kader gearbeitet. Ziel ist es, eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenzustellen, die sportlich angreifen und langfristig stabil oben mitmischen kann. Zum Schluss noch ein Hinweis: Das große FuPa-Interview mit VfL-Kapitän Jonas Möller geht am Montag um 9 Uhr online.