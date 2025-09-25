– Foto: SV Holthausen Biene 1931 e.V.

Transfer-Coup am Biener Busch! Junior Raczak Kone schließt sich zu sofort dem SV Holthausen Biene an! Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Holt. Biene Junior Razack Koné

Die Verantwortlichen des SV Holthausen Biene sind nochmals auf dem Transfermarkt tätig geworden und haben den zuletzt vereinslosen Junior Raczak Kone unter Vertrag genommen. Durch seine lange Zeit beim SV Meppen und der damaligen Berufung in den Drittligakader dürfte er bei vielen emsländischen Fußballfans bekannt sein. „Wir sind sehr froh unseren Kader mit einem Spieler wie Junior nochmals verstärken zu können. Nach dem doch ernüchternden Saisonbeginn haben wir die Notwendigkeit gesehen nochmals aktiv zu werden und freuen uns über die doch sehr schnelle Einigung und die kurzfristige Umsetzung des Transfers. Wichtig dabei war es uns einen Spieler zu verpflichten, der in unser regionales Prinzip passt und auch zu sofort einen positiven Push innerhalb der Mannschaft auslösen kann.

Vor Ort trifft er zudem mit Rene Hillebrand, Jannik Looschen und Justin Schallock noch auf ehemalige Mitspieler, so dass die Integration in unsere Mannschaft reibungslos verlaufen wird. Trotz lange fehlender Spielpraxis war der Eindruck beim Training direkt überzeugend und man hat Junior direkt seine Spielfreude angemerkt. Durch sein Talent und seine Dynamik hoffen wir zu profitieren und mit unserer Mannschaft weitere Schritte in die richtige Richtung zu machen“, so sportlicher Leiter Joachim Korte. Junior Kone, der aus der Elfenbeinküste stammende Offensivspieler, hat viele Jahre beim SV Meppen in der zweiten Mannschaft sehr erfolgreich gespielt und mit der Mannschaft den Durchmarsch aus der Bezirksliga in die Oberliga geschafft. Mit 14 Toren und 3 Assists in 24 Spielen hat er in der Aufstiegssaison damals wesentlich zum Erfolg der Mannschaft beigetragen und stand auch im entscheidenden Spiel gegen unsere Mannschaft in der Hänsch Arena in der Startelf. Belohnt für seine Leistungen wurde er mit der Berufung in den Drittligakader, wo er drei Einsätze vorzuweisen hatte.