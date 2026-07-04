Transfer-Coup! Altglienicke verpflichtet Ex-Herthaner John Brooks

– Foto: Sebastian Räppold

Dass die VSG mittelfristig den Sprung in die 3. Liga ins Auge gefasst hat, ist längst keine Geheimnis mehr. Schon mit den Verpflichtungen von Philip Türpitz, Jonas Nietfeld, Tim Rieder oder Damian Roßbach hat der Verein in der Vergangenheit unterstrichen, wohin der Weg führen soll.

Dieser Wechsel ist eine Ansage! Nach den Verpflichtungen von Emeka Oduah (Carl Zeiss Jena), Sven Sonnenberg (1. FC Saarbrücken), Lennart Czyborra (Miedz Legnica, Polen), Anthony Barylla (Erzgebirge Aue) und Ali-Eren Ersungur (Karlsruher SC) hat die VSG Altglienicke einen weiteren, hochkarätigen Neuzugang präsentiert und untermauert damit ihre Ambitionen in der Regionalliga Nordost.

Nun aber ist Altglienicke der bisher womöglich größte Coup gelungen. Wie der Verein am Samstagnachmittag bekannt gab, läuft John Brooks ab sofort für den Berliner Regionalligisten auf. Der 33-Jährige, der bis vor einer Woche noch bei Zweitligist Hertha BSC unter Vertrag stand, hat bei der Alten Dame das Fußballspielen erlernt, anschließend für die Hertha, den VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim 252 Bundesliga- und 30 Zweitligaspiele bestritten. Außerdem spielte der ehemalige US-Amerikanische Nationalspieler (45 Länderspiele) in Portugal bei Benfica Lissabon.

Bei Hertha hatte Brooks zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, sammelte deshalb lediglich eine Pflichtspielminute in den letzten zwei Jahren. Doch jetzt ist der Innenverteidiger wieder fit und will mit Altglienicke neu angreifen.

Brooks erklärt: „Ich bin in Berlin geboren, hier hat für mich alles angefangen und hier wollte ich bleiben. Mit Maure (Teammanager Mauricio Marin, Anm.d.Red.) verbindet mich eine echte Freundschaft, über ihn habe ich die VSG richtig kennengelernt. Die Menschen, die Idee, den Weg. Ich war oft genug hier, um zu wissen, dass das echt ist. So etwas gibt es im Fußball nicht mehr oft. Die letzte Zeit war nicht die einfachste meiner Karriere, aber genau deshalb weiß ich heute umso klarer, warum ich Fußball spiele: Wegen der Freude am Spiel. Und die hab ich hier vom ersten Moment an gespürt."

Michael Steiner, Teil der sportlichen Leitung: „Wir haben für die Innenverteidigung ein klares Profil gesucht und Jay erfüllt es: kopfball- und zweikampfstark, gute Spieleröffnung, bewiesen auf höchstem Niveau. Aber genau wichtig war uns, wie diese Verpflichtung entstanden ist. Zugehörigkeit kann man sich bei uns nicht kaufen und nicht mitbringen, die verdient man sich. Jay war über Monate hier, hat Spiele gesehen, die Menschen kennengelernt und wusste genau, was er will: in seiner Stadt bleiben, Teil von etwas Echtem sein, wieder mit Freude Fußball spielen. Der Vertrag ist nur die Unterschrift unter etwas, das längst gewachsen ist."

Torsten Mattuschka, ebenfalls Teil der sportlichen Leitung, ergänzt: „Ich habe in meiner Karriere gelernt: Die besten Transfers sind die, bei denen einer kommt, weil er hier sein WILL. Bei Jay ging es von der ersten Sekunde an nur um Fußball und um seine Stadt, das spürst du sofort."