Transfer beim Absteiger, Landesligist zum Abschied und Zugang

– Foto: Christian Schneider

Der SV Nufringen geht nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen in die Kreisliga A mit Robin Janda als weiterem Neuzugang in die kommende Saison. Der 22-jährige Abwehrspieler wechselt vom SSV Gaisbach nach Nufringen und soll die Defensive verstärken. Nach seinem Umzug nach Nufringen schließt sich Janda dem SVN an. Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten, seiner Qualität und seinem Charakter soll er zusätzliche Stabilität in die Abwehr bringen.

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SSV Schwäbisch Hall

Der SSV Schwäbisch Hall aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, verabschiedet Niklas Bergemann und begrüßt Samuel Obot zurück. Bergemann wechselt zum VfL Mainhardt, nachdem private und berufliche Verpflichtungen sowie der hohe Zeitaufwand in der Landesliga regelmäßige Einsätze erschwert hatten. Der SSV würdigt seinen langjährigen Einsatz, seine Treue und seinen Anteil am Landesliga-Aufstieg sowie am Pokalsieg. Gleichzeitig kehrt Obot nach einem Jahr Pause aus beruflichen Gründen zurück. Mit Tempo, Torgefahr, Erfahrung und Durchschlagskraft soll er die Mannschaft verstärken und junge Spieler unterstützen.

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SV Thalfingen

Der SV Thalfingen aus der Kreisliga A2 Donau/Iller setzt weiter auf Felix Antl als Cheftrainer. Nach seiner Übernahme in der vergangenen Spielzeit überzeugte er mit der Donauuferelf vor allem in der Rückrunde, die der SVT auf Platz drei abschloss. Insgesamt standen unter Antl zehn Siege, vier Unentschieden und acht Niederlagen zu Buche. Der Verein möchte den eingeschlagenen Weg fortsetzen und auch in der kommenden Saison gemeinsam mit ihm an der Seitenlinie angreifen.

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