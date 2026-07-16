Transfer-Auftakt: 1860 verpflichtet ersten prominenten Neuzugang

Geschäftsführer Probst (re.) präsentiert Tunay Deniz. – Foto: TSV München von 1860 Spie

Der erste Neuzugang der neuen 1860-Spielbetriebs-GmbH ist ein alter Bekannter: Tunay Deniz läuft künftig für das Regionalligateam der Sechzger auf.

Historischer Moment für die neue Spielbetriebs-GmbH des TSV 1860 München: Die Löwen gaben Donnerstagmittag die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Tunay Deniz bekannt. Der 32-Jährige ist offiziell der erste Spieler im Kader, der in der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern an den Start geht.

Deniz läuft seit 2024 für Sechzig auf, und war bis zu seiner schweren Knieverletzung im Herbst 2025 ein Fixpunkt im Spiel der Drittliga-Löwen. In den vergangenen Wochen arbeitete der Deutsch-Türke mit einem Individual-Trainer an seinem Comeback. Wie weit Deniz schon ist in seiner Genesung, werden die kommenden Tage zeigen.