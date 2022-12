Trans-Mann Max spielt bei den VSV allein unter Frauen

Max Nicolausen will nur Fußball spielen. Doch so einfach ist das nicht. Der 18-Jährige und sein Verein haben eine Odyssee hinter sich. Therapien,Gutachter, Amtsgericht, Anträge und Nachfragen beim Fußballverband. Im August hatte Max noch einen Frauennamen.

Max Nicolausen kickte am 24. September mit der zweiten Frauenmannschaft der VSV beim 3:3 gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf III in der Kreisliga mit. Der Kreisverband des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) zog ihn kurze Zeit später aus dem Verkehr. Eine Woche zuvor beim 2:0-Sieg der VSV gegen Drochtersen/Assel war dem Verband der Männername in der Frauenmannschaft noch nicht aufgefallen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der DFB längst das Spielrecht für Amateure dahingehend geändert, dass Menschen wie Max Nicolausen bei den Frauen mitspielen dürfen. Die Neuregelung war lange überfällig.

Seit August 2022 steht der Name Max in seinem Personalausweis. Vorher stand da ein Frauenname. Aber mit dem hat er abgeschlossen. Er streicht ihn aus seinem Leben. Er nennt ihn "Deadname". Diversität kommt langsam offiziell im Fußball an. Und selbst beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) haben die Funktionäre das bedeutende Thema auf dem Zettel.Max Nicolausen und seine Teamkolleginnen besprechen das letzte Ligaspiel beim Warmmachen. Mal wieder eine hohe Niederlage. Max Nicolausen durfte nicht mitspielen. Er ist nicht etwa gesperrt für Fußballspiele seit diesem ominösen Samstag Ende September. Er darf durchaus Fußball spielen. Nur eben bei den Männern.

Es ist ein Donnerstagabend Anfang Dezember. Max Nicolausen schlendert mit dem Ball unterm Arm auf den ganz am Ende des Areals an der Feldstraße gelegenen Trainingsplatz in Hedendorf. Ein paar Meter hinter ihm und vor ihm geht der Rest der Mannschaft, alles Frauen. Max Nicolausen ist der einzige Mann im Frauenteam der VSV Hedendorf/Neukloster.

Laut einer Statistik des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz gab es in den Jahren 1981 bis 2019 knapp 30.000 Gerichtsverfahren nach dem Transsexuellengesetz, also Verfahren zur Namens- und Personenstandsänderung. 2687 Personen strebten 2020 ein Verfahren an. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes haben sich im Jahr 2020 insgesamt 2155 Personen Geschlechtsanpassungen unterzogen.

16 Jahren hat sich Max Nicolausen einer Freundin offenbart. Wenig später seinen Eltern. "Die Überwindung war groß", sagt er. Schließlich stellte er sich selbst Monate und Jahre vorher schicksalhafte Fragen, die er erst mal selbst für sich beantworten musste. Kann das alles so sein? Habe ich Zweifel? Wie weit ist der Weg dahin? Kann ich das ausprobieren? Was ist, wenn ich mich getäuscht habe? Bist du noch zu jung? Kannst du das eigentlich schon wissen? Und die zentrale Frage: Bereust du das am Ende?

Als Max Nicolausen elf Jahre alt war, per Gesetz ein Mädchen, schnitt er sich die Haare kurz. Er schlüpfte aus den Mädchen-Klamotten und trug Kleidung, wie Jungs sie tragen. "Es war immer alles merkwürdig. Irgendwas hat nicht gestimmt. Aber ich wusste nicht, was das ist. Ich hatte mit dem Trans-Thema gar keine Berührungspunkte", sagt Max Nicolausen. Er spielte Fußball mit den Jungs. Mit sieben, acht Jahren, sagt er heute, habe er nicht verstanden, warum er sich nicht gemeinsam mit den Jungs umziehen durfte. Einige Jahre später, erzählt Max Nicolausen, habe er eine Dokumentation über Trans-Menschen gesehen. Er begann, sich zu informieren. "Genau wie die Menschen in der Doku habe ich mich gefühlt."

Bereits im Jahr 2020 forderten die Sportminister der Bundesländer in der "Bremer Erklärung", dass sich die Fußballverbände des Themas annehmen. "Im Sinne von Inklusion sollen alle Menschen am Fußball teilhaben können", schrieb der DFB auf seiner Internetseite als Erklärung dafür, dass er nun endlich gehandelt hat. Und weiter: "Die Wertevermittlung im und durch den Fußballsport durch Förderung der Vielfalt und die Verhinderung und Beseitigung von Diskriminierung, unter anderem aufgrund des Geschlechts, ist explizit als Zweck des DFB in seiner Satzung verankert." Und was bedeutet das im Kern?

Wörtlich schreibt der DFB, "dass Spieler*innen mit dem Personenstandseintrag ‚divers‘ oder ‚ohne Angabe‘ und Spieler*innen, die ihr Geschlecht angleichen lassen, künftig selbst die Entscheidung treffen können, ob ihnen die Spielberechtigung für ein Frauen- oder ein Männerteam erteilt werden soll. Dies gilt auch für transgeschlechtliche Spieler*innen, die nun zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt wechseln können oder zunächst in dem Team bleiben, in dem sie bisher gespielt haben." So weit, so eindeutig. "Ich bin ein Trans-Mann", sagt Max Nicolausen.

Nur an der Basis, im Fußball-Kreis Stade, war diese Änderung des DFB bei den Funktionären noch nicht angekommen und erst recht nicht in eine Satzung gegossen. So eine Satzung gilt schließlich als eine Art Bibel. Die bürokratischen Mühlen im Fußball mahlen langsam. Und wenn die Ordnungshüter im NFV-Kreis keine neue Satzung als Entscheidungsgrundlage haben, entscheiden sie eben nach der alten.

Der Spielausschussvorsitzende im NFV-Kreis Stade, Michael Koch, macht keinen Hehl daraus, dass er der neuen Regelung kritisch gegenüber steht. Sie hätte im Vorfeld mit der Fußball-Basis diskutiert werden müssen, sagt er. Mit den Vereinen vor Ort. Was halten die Frauenmannschaften davon? Oder mache ich einen Mann glücklich und vergraule 30 Frauen? Wo sollen sich die Menschen umziehen, wo duschen? Gibt es eine dritte Kabine? Was sagen Eltern dazu, wenn in der Mannschaft ihrer Tochter ein Junge mitspielt? Diese Fragen hätte Koch gern im Vorfeld besprochen.Anfang November hatte der Niedersächsische Fußballverband in Barsinghausen zwar einstimmig die neue Spielregelung des DFB durchgewunken und damit die neue Satzung auf den Weg gebracht. Aber selbst damit greift die neue Regelung noch nicht an der Basis. Die Regelung, so eindeutig sie sich liest, warf im Falle von Max Nicolausen offenbar Fragen auf. Fragen der Definition.

Fußball-Obfrau Silke Blank setzt sich beim NFV ein

Die Fußball-Obfrau der VSV, Silke Blank, telefonierte viel in den vergangenen Wochen und Monaten mit den verschiedenen Abteilungen des NFV. Dort herrschte eine geteilte Meinung ob des Spielrechtes für Max Nicolausen in einer Frauenmannschaft. Für Justiziar Marian Kobus war klar, dass die sogenannte Transition damit abgeschlossen ist, wenn das Amtsgericht entschieden hat, dass Max Nicolausen jetzt auf dem Papier offiziell ein Mann ist. Spielen für ein Frauenteam? Ausgeschlossen.In der NFV-Kommission "Vielfalt", die für die Integration zuständig ist, herrschte dagegen auf Nachfrage Redebedarf. Kommissionschef Sebastian Ratzsch erkundigte sich beim DFB. Eigentlich soll eine sogenannte Vertrauensperson in solchen Fällen zukünftig Mitspracherecht haben. Aber die ist beim NFV schlichtweg noch nicht installiert. Der DFB werde jetzt den Landesverbänden zur neuen Spielordnung eine Handhabe mitschicken, heißt es. Erklärungen, Auslegungen, Deutungen. Grauzonen in einer bunten Welt werden dem Fußball-Funktionär damit erklärt.

Max Nicolausen darf wieder bei den Frauen Fußball spielen

Im Kern gilt nun für Max Nicolausen: Ausschlaggebend ist das Ende der Phase der Geschlechtsanpassung, nicht eine behördliche Entscheidung. Also nicht der Tag, an dem der Männername offiziell war. Max Nicolausen darf somit bei den Frauen Fußball spielen. Auf Antrag versteht sich. Alles muss seine Ordnung haben.

Silke Blank wird demnächst wohl eine Flasche Champagner köpfen, weil sich endlich jemand mit dem Thema auseinandergesetzt hat und nun eine Entscheidung vorliegt.Max Nicolausen hat erst einen Teil seines Weges geschafft. Wo der endet, ob er endet, steht nicht fest. Monatelang redete Max Nicolausen mit Psychologen und krempelte sich dabei auf links. Die Behörden, die diese Gespräche verlangen, nennen sie Therapie. Psychische Krankheiten oder Depressionen sollen bei diesen Gesprächen ausgeschlossen werden. Max Nicolausen erhielt die sogenannten Identifikationsschreiben für die Operationen. Das offizielle Okay.

Es hat ein Jahr gedauert, bis eine fremde Person die Identität von Max Nicolausen anerkannt hat.Max Nicolausen beantragt bei seiner Krankenkasse alle Operationen. Zehn, zwölf können es werden. Die Wartelisten bei den Spezialisten sind lang. Drei bis fünf Jahre kann die Geschlechtsanpassung dauern. "Mal schauen, wie schnell ich welche davon in Anspruch nehme", sagt Max Nicolausen. Jede Operation sei mit einem großen Risiko verbunden. Teilweise liege man wochenlang im Krankenhaus. Die Komplikationen, die auftreten können, sind groß. "Ich mache das, was für mich gerade am wichtigsten ist. Ich schaue, was ich brauche, wie es sich entwickelt. Ich bin 18 Jahre alt. Ich muss den Rest meines Lebens damit leben."

Namensänderung ist hohe bürokratische Hürde

Die Namensänderung gilt als die nächste hohe bürokratische Hürde. Max Nicolausen stellte einen Antrag beim Amtsgericht in Buxtehude. Billig ist das nicht. Zwei Gutachter hörten sich seine Lebensgeschichte und seine Lebensplanung an und schrieben es auf 15 offizielle Seiten. Nach dem Ja vom Gericht war das Beantragen des neuen Personalausweises mit dem neuen Namen ein Kinderspiel. Warum gerade Max? "Den Namen fand ich gut", sagt Max.Max Nicolausen wird sich Zeit lassen mit den Operationen. Für den Weg zurück auf den Fußballplatz nicht. Er will für die erste oder zweite Mannschaft der VSV wieder im Mittelfeld, vorne links oder im Sturm spielen. Nach der Winterpause will Max Nicolausen bei den Frauen wieder kicken.

Erst mal. Denn bei den Männern zu kicken, schließt er für die Zukunft nicht aus. Im Gegenteil. Zurzeit, bei seiner Physis und nach überstandenem Kreuzbandriss, ergebe das keinen Sinn. "Ich würde mich gern in drei, vier Jahren im Fußball mit Männern messen. Ich lebe als Junge, als Mann", sagt Max Nicolausen.