Tranfersplitter Regionalliga: Bakic zu Eichstätt, Schulten zum Meister FuPa hält euch auf dem Laufenden von Mathias Willmerdinger · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Edis Bakic (li.) verstärkt den VfB Eichstätt. Sehr zur Freude des Sportlichen Leiters Tobias Grimm. – Foto: Verein

Die Sommerpause ist für die meisten Regionalligisten mittlerweile beendet. Ein Großteil hat die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen - und allerorten wird eifrig am Kader gebastelt. Wir halten euch auf dem Laufenden, was sich transfermäßig bei den Klubs tut. Verstärkung im Offensivbereich haben sich der VfB Eichstätt und der 1. FC Nürnberg II geholt...

VfB Eichstätt



Die Altmühltaler haben sich die Dienste von Edis Bakic gesichert. Der 19-jährige Angreifer konnte in der abgelaufenen Saison 2025/26 in der Bayernliga Nord auf sich aufmerksam machen und erzielte für die Profireserve des FC Ingolstadt neun Treffer. In Eichstätt hat das Offensivtalent einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben.

1. FC Nürnberg II



Der amtierende Meister hat sich in der Offensive verstärkt. Luca Schulten kommt vom SC Freiburg II aus der Regionalliga Südwest an den Valznerweiher. Der 19-jährige gebürtige Rheinland-Pfälzer wurde zunächst im Nachwuchsbereich bei Eintracht Triert ausgebildet, wechselte dann in den Breisgau und war zuletzt vier Jahre in Freiburg. In der abgelaufenen Spielzeit kam er allerdings über die Jokerrolle in der Profireserve des Sportclubs nicht hinaus.