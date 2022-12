Traner-Statement zum Hallenauftritt 1.FC Saarbrücken: Sammer Mozain zieht ein Fazit aus dem ersten Turnier

Sammer Mozain, Trainer des Landesliga-Teams des 1. FC Saarbrücken, zieht ein Fazit zum ersten Hallenturnier in diesem Jahr am vergangenen Wochenende in Brebach: “wir sind absolut zufrieden, auch wenn wir leider gegen den FC Rastpfuhl, einen der absoluten Hallen-Favoriten, im Viertelfinale verloren haben, was kein Beinbruch ist!

Für uns ist es wichtig daraus zu lernen, dass die Spieler die noch nie Halle gespielt haben, daraus lernen, was man aus dem Spiel in der Halle mitnehmen muss. Fürs erste Turnier haben wir vieles gut gemacht, aber auch Lehrgeld bezahlt. Wir hatten nie den Anspruch uns mit den großen und jahrelang erfahrenen Hallen-Mannschaften zu messen.

Im Netz ist häufig zu lesen, dass unser Ziel das Masters wäre, was wir jedoch nie so gesagt haben!!!!

Im Interview bei Saarnews habe ich ganz klar gesagt, das es der Traum der Jungs ist, einmal vor einem solchen Publikum in der Saarlandhalle zu spielen. Wer will es ihnen verdenken, da diesen Traum doch fast alle Spieler im Saarland haben, unabhängig aus welchem Verein.

Unser einziges Ziel ist es, Spaß in der Halle zu haben und fit zu bleiben während der langen Winterpause!!!

Was am Ende dabei rauskommt sehen wir dann.

Träume werde ich aber meinen Jungs nicht verbieten, denn im Leben darf jeder Träume und Ziele haben, auch die Spieler der Zweiten Mannschaft des 1. FC Saarbrücken"