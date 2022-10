Traktor wiederholt März-Sieg Als klar war, dass mit Häußer und Trinkler zwei Angriffsspitzen ausfallen, musste man um die Offensive der Traktoristen bangen.

Teichel begann beim Sechsten auf dessen Kunstrasen recht mutig. Nachdem Dörfler mit allerdings abgefälschtem Schuss bereits in der ersten Minute ein Warnsignal gesetzt hatte, hieß es wenig später schon 0:1. Enke spielte einen weiten präzisen Diagonalpass auf Ring. Der nahm gekonnt an und zog aus 14 Metern ab. Diese sehr gute Startphase hielt eine Weile an. Mit zunehmender Dauer ließen die Greizer aber die Luft aus den Traktorreifen, so dass dieser nicht mehr so rund rollte. Vor allem kam man über Freistöße aus dem Halbfeld, welche immer gefährlich waren, aber die volle Wirksamkeit, sprich einen Treffer, nicht erreichten. Torwart Rößler, nach langer Verletzung und Operation wieder einmal im Kasten, musste ständig auf der Hut sein. Größte Gefahr ging bei diesen FC-Aktionen von einem Kopfball aus. Besonderer Unruheherd bei Greiz war der fleißige Daboe.

Er belohnte sich nach dem Anpfiff zur zweiten Hälfte auch selbst, indem er einen Teicheler Ballverlust im Mittelfeld erhaschte, durchstartete und den Ausgleich erzielte (48.). Schlussmann Rößler hatte hier keine Abwehrchance. Das beflügelte natürlich zunächst die Platzherren. Ihre beste Gelegenheit kurz nach dem Ausgleich verhinderte Gästekeeper Rößler mit klasse Reflex. Aber ansonsten zeigte sich die Teicheler Abwehr sprichwörtlich „auf der Höhe,“ denn alles, was hoch in die Box kam, wurde von den Routiniers Reichmann und Langhammer weggeköpft und auch am Boden ließ man kaum etwas zu. Das Bemühen, nach Balleroberung spielerisch nach vorn aufzubauen, war deutlich sichtbar. Nach einer Stunde wechselte Trainer Kuhnert. Haase und Amthor, beide auf eigenen Wunsch zuletzt nur in der zweiten Mannschaft, kamen ins Spiel. Sie starteten alsbald eine gute Aktion. Haase setzte Amthor in Szene, der passte zu Baumgart, dessen 16 Metern Versuch allerdings vorbei strich. Nachdem Greiz eine Möglichkeit vertan hatte, fiel schließlich der entscheidende Treffer. Routinier Staskewitsch brachte die Kugel nach innen zu Amthor. Annahme, leichte Drehung: 1:2 (72.)! So hatte es schon im März in Greiz gestanden. Doch wird das halten? Im verzweifelten Bemühen, dem Spiel noch eine Wende zu geben, setzten die Greizer nicht immer regelkonforme Akzente. Und so büßten sie in der Schlussviertelstunde erst mit Küstner (79.) und später mit Gneupel (82.) zwei ihrer Akteure durch Gelb-Rote Karten ein. Gegen die nun zahlenmäßig arg reduzierten Gastgeber brachte Teichel das überraschende Resultat über die Bühne, legte es aber auch nicht unbedingt darauf an, noch ein Törchen zu machen, damit man sich keinen Konter einfing.

Teichels Trainer Kuhnert sagte zusammenfassend: "Es hat sich bewährt, mal nach einem anderen System zu spielen, also nicht im gewohnten 4-4-2. Dadurch waren wir variabler. Wir haben immer wieder versucht, Nadelstiche zu setzen, was sich schließlich als erfolgreich erwiesen hat.“