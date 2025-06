Trainingsstart beim 1.FC Saarbrüclen

Der 1. FC Saarbrücken hat am Mittwoch im FC-Sportfeld die Vorbereitung auf die neue Drittliga-Runde aufgenommen. Alle Kaderspieler waren dabei.

Der Trainingsauftakt beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken war trotz des enttäuschenden Saisonausklangs am Mittwochnachmittag gut besucht. Bei drückender Hitze war die Tribüne des FC-Sporrfeldes gut besetzt. Auf dem Feld gab es mit Luca Wollschläger von Hertha BSC Berlin II zwar nur ein neuer Spieler auf dem Feld, dafür kam mit Frank Kackert ein alter Bekannter als Torwarttrainer zurück. Außerdem ist Dimitrios Moutas als weiterer Co-Trainer im Trainerteam. Bedauerlicherweise war es nach dem Traininf für fupa.net anders als in den letzten Jahren üblich nicht möglich, mit Trainer Alois Schwartz zu reden. Sportdirektor Jürgen Luginger sagte: "Es sind alle Kaderspieler da, keiner kommt mit einer Verletzung oder Erkrankung. Wir wollen noch weitere Zugänge verpflichten". Chafik Gourichy war nicht mehr dabei, er wird den Verein verlassen. Auch Dominik Becker, Boné Uaferro, und Bjarne Thoelke haben och keinen neun Verein. Im Fall Florian Krüger, der der von Beerschot VA (Belgien) ausgeliehen war, scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein. Jacopo Sardo (AC Monza, Italien), Simon Stehle (SV Wehen Wiesbaden) und Julian Günther-Schmidt (FC Erzgebirge Aue) haben neue Vereine gefunden, Stefan Feiertag ist nach Leihende zu Blau-Weiß Linz zurück. Am Samstag um 16 Uhr bestreitet das FCS-Team sein erstes Test-Spiel um 16 Uhr beim Schröder-Saarlandligisten SpVgg Quierschied (Rasenplatz Holzer Str.).