Trainingsstart bei der SV Hö.-Nie. Landesliga, Gruppe 2: So bereitet sich die SV Hönnepel-Niedermörmter auf die zweite Saisonhälfte vor.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter beginnt am kommenden Dienstag, 10. Januar, wieder mit dem Training. Die Mannschaft von Coach Thomas Geist bestreitet während der Vorbereitung auf den Rest der Saison in der Landesliga, in der es für den Drittletzten um den Klassenerhalt geht, das erste Testspiel dann am Sonntag, 15. Januar, 14 Uhr, bei Concordia Rheinberg.