Trainingsshirts für die SG Gleiritsch-Trausnitz

Die SG Gleiritsch-Trausnitz hat zum Saisonstart in der Kreisklasse von der Firma Orthopädie Schuh Bauer aus Oberviechtach neue Trainingsshirts erhalten. Tanja und Karl Bauer betreiben das seit über 50 Jahren bestehende Schuh- und Orthopädiegeschäft mit Leidenschaft und Freude und daher liegen ihnen auch die Vereine in der Region am Herzen – vor allem, wenn der eigene Sohn dort spielt. Sie überreichten die Shirts an die beiden Abteilungsleiter der SG, Sebastian Kraus und Sebastian Braun und wünschten viel Erfolg für die anstehende Saison.