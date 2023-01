Trainingsqualen nach der Winterpause: Eine Ode an den Schmerz Unser Autor leidet in der Vorbereitung

Da muss jeder Kicker durch: Die ersten Fitness-Einheiten im Winter. Unser Autor erleidet Qualen in der Halle. Und freut sich am Ende doch über den Schmerz.

Gauting – Kein Wecker schellt, Sonnenstrahlen fallen durchs Fenster und kitzeln mich aus dem Schlaf. Trotzdem erwache ich unruhig an diesem späten Sonntagmorgen im Januar. Ausruhen kann ich mich nämlich heute nicht. Es ist so weit: Trainingsauftakt für den Aufstiegstraum in der B-Klasse. Zirkeltraining in der Halle.

Was hat sich der Coach für heute ausgedacht? Werde ich die zwei Stunden überstehen? Ich bin ein drahtiger Typ, eigentlich tut mir jedes Kilo mehr gut. Aber auf meine Fitness habe ich in den letzten zweieinhalb Monaten wirklich nicht geachtet, das schlechte Gewissen schlägt mir mit einem Kribbeln auf den Magen. Oder spüre ich da doch eher den Kneipenabend von gestern?

Das erste Fitness-Training des Jahres: Ich bin nervöser als vor einem Pflichtspiel

Nervöser als vor einem Pflichtspiel fahre ich zum Treffpunkt. Schön, alle wiederzusehen, aber jetzt wird es gleich ernst. Der Coach verschwendet in der Halle auch keine Zeit: Bänke, Matten, Stepper, Theraband holt er aus dem Geräteraum. Für mich fühlt es sich an, als sähe ich dem Folterer zu, wie er sich seine Werkzeuge aussucht. Dieses Bild sollte ich aber schnell vergessen, er will uns ja nicht quälen. Dann fällt mir ein Stein vom Herzen: Die Medizinbälle bleiben im Schrank. Zwei Übungen finden sogar mit Ball am Fuß statt.

Sieben Stationen hat er aufgebaut. Dort geben wir 30 Sekunden volle Power, dann 20 Sekunden Pause und zur nächsten Station. Die schlechte Nachricht: Wir machen jede doppelt – und davon drei Durchgänge.

Zirkeltraining in der Halle: Durchbeißen! Für mich! – Weichbodenmatte bringt mich an die Grenze

Am Anfang überrasche ich mich positiv. Bei meiner ersten Einheit sprinte ich das Treppenhaus hoch und runter. Fühlt sich gut an. Danach wird es schon das erste Mal unangenehm: Liegestützen. Die konnte ich noch nie. Nach geschätzten 20 Sekunden – und gefühlten drei Minuten – fangen meine dünnen Arme an zu zittern. Bei jedem Push-up pruste ich feuchten Atem auf den Hallenboden. Kurz abknien und schummeln, wenn der Coach nicht hinschaut? Quatsch! Ich mache das ja nicht für ihn, sondern für mich.

Dann erwartet mich die schlimmste Überraschung des Tages: Die Weichbodenmatten. Wir sollen einfach nur darauf hüpfen. Klingt harmlos. Aber beim ersten Sprung fährt es mir in den Oberschenkel. Ich strecke meine Beine durch und sinke einfach ein. Mit Gewalt stampfe ich beidbeinig, um mich wenigstens ein bisschen aus der Matte zu drücken. So muss es sich anfühlen, gegen Treibsand zu kämpfen. Als Schluss ist, plumpse ich rücklings in das blaue Kunstleder. Und das ist der erste Durchgang.