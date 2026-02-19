Trainingslager in Spanien und ein Neuzuzug vom Kantonsrivalen

– Foto: Presse SC Düdingen

Die Frauen des SC Düdingen befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Während fünf Tagen absolvierte das Team ein intensives Trainingslager im spanischen Benidorm. Bei warmem Sonnenschein und ausgezeichneten Bedingungen konnte konzentriert gearbeitet werden – die Stimmung im Team war ebenso toll wie das Umfeld im Hotel.

Auch personell gibt es Neuigkeiten: Seit dem Winter verstärkt Maria Ferraz vom Kantonsrivalen FC Vuisternens-Mézières die Düdingerinnen und wird das Team in der Rückrunde zusätzlich in der Offensivabteilung unterstützen.

Ein besonderes Highlight im Trainingslager war das Testspiel gegen den FC Intercity aus der 4. Divison. Gegen ein sehr kompetitives Team mit teils professionellen Strukturen zeigten die SCD-Frauen eine tolle Leistung und gewannen mit 3:1.