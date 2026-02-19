Trainingslager in Spanien und ein Neuzuzug vom Kantonsrivalen

Die Frauen des SC Düdingen befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Während fünf Tagen absolvierte das Team ein intensives Trainingslager im spanischen Benidorm. Bei warmem Sonnenschein und ausgezeichneten Bedingungen konnte konzentriert gearbeitet werden – die Stimmung im Team war ebenso toll wie das Umfeld im Hotel.
Auch personell gibt es Neuigkeiten: Seit dem Winter verstärkt Maria Ferraz vom Kantonsrivalen FC Vuisternens-Mézières die Düdingerinnen und wird das Team in der Rückrunde zusätzlich in der Offensivabteilung unterstützen.
Ein besonderes Highlight im Trainingslager war das Testspiel gegen den FC Intercity aus der 4. Divison. Gegen ein sehr kompetitives Team mit teils professionellen Strukturen zeigten die SCD-Frauen eine tolle Leistung und gewannen mit 3:1.
Nach einer kurzen Pause startet das Team in der kommenden Woche wieder voll durch – mit weiteren Testspielen und Trainingseinheiten. Die Vorbereitung läuft nach Plan und die Vorfreude auf die Rückrunde ist gross, welche am 21. März auswärts gegen den FC Vuisternens-Mézières gleich mit dem Kantonsderby startet.