Trainingslager im Bergischen Land

– Foto: Bernd Schädiger

VfL Wanfried bereitet sich auf Restrunde vor

Zu einem 3-tägigen Trainingslager brach heute der VfL Wanfried in Richtung Köln auf. Im Rahmen der Vorbereitung auf die Restrunde in der Gruppenliga soll dort der Grundstein gelegt werden für eine erfolgreiche "Mission Klassenerhalt". Das Team von VfL-Coach Marco Althans übernachtet im Hotel Restaurant Lüdenbach in Overath, kurz vor den Toren Kölns im Bergischen Land gelegen. Der Sportpark des TuS Marialinden bietet mit zwei Kunstrasenplätzen und einer Sporthalle ideale Voraussetzungen für ein erfolgreiches Trainingslager. Es geht in diesen Tagen aber nicht nur um die sportliche Vorbereitung mit Trainingseinheiten auf dem Platz und in der Halle, sondern auch um die Stärkung des Teambuildings und intensive Zusammenarbeit, um das gemeinsame Ziel den Klassenerhalt in der Gruppenliga zu schaffen.