Trainingsfleiß statt Winterruhe beim SV 45 Reinheim

Mit 34 Punkten aus 16 Spielen steht der SV 45 Reinheim auf Platz vier der Kreisliga C Dieburg. – Foto: Redaktion

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der SV 1945 Reinheim. Zum Dieburger C-Ligisten hat uns Giuseppe Licata, Sportlicher Leiter des SV, folgende Informationen übermittelt.

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde? "Die Stimmung ist ziemlich gut. Mit der Hinrunde können wir zufrieden sein, auch wenn zwei der vier Niederlagen noch etwas weh tun. Daraus lernen wir und greifen in der Rückrunde wieder voll an."





Was lief gut und was lief schlecht?



"Positiv ist, dass die Jungs schnell zueinander gefunden haben. Es macht richtig Spaß, ihnen von außen zuzusehen. Sie lernen schnell und sind immer bereit, noch mehr zu machen.



Negativ war unsere Chancenverwertung in den Spielen. Das hat letztlich auch zu den vier Niederlagen und dem einen Unentschieden geführt."





Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Bei uns kann man nicht von Winterpause sprechen. Die Jungs bleiben dran, trainieren weiterhin zweimal pro Woche individuell und treffen sich zusätzlich zum Laufen oder in der Soccerhalle. Die Motivation ist hoch und alle freuen sich darauf, wenn die Runde wieder weitergeht.



Anfang Oktober hat sich Mani Arshadi von der SG Ueberau unserem Team angeschlossen. Im Winter kommt mit Servet Altan vom FSV Münster noch ein weiterer Neuzugang dazu.

Besonders freut uns, dass wir keine Abgänge zu verzeichnen haben und alle Jungs gerne bei uns sind und den Weg mit uns weitergehen möchten" Was sind die Ziele für die Rückrunde?



"In der Rückrunde wollen wir nochmal alles raushauen und möglichst viele Punkte sammeln. Dabei sollen die Jungs vor allem Spaß am Fußball haben und sich von Training zu Training steigern."