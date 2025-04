Trainingsbeteiligung als Knackpunkt für Sarenac in Murg

Branimir Sarenac trug es mit Fassung. Der 47-Jährige wurde nach der jüngsten 0:7-Niederlage gegen den TuS Lörrach-Stetten, es war die sechste Pleite in Folge, nach einem Gespräch mit Sportchef Mehmet Yilmaz von seinen Aufgaben als Trainer beim Fußball-Bezirksligisten SV BW Murg entbunden. Anfang der Woche war Schluss für ihn bei den Blau-Weißen. "So läuft eben das Geschäft", sagt Sarenac, "auf jeden Fall haben wir uns im Frieden getrennt. Letztendlich war es das Beste für beide Seiten."

Sarenac hätte die Murger vor dieser Saison übernommen, nachdem sie dank einer spektakulären Aufholjagd in der Rückrunde den nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt geschafft hatten. Nach der Sommerpause lief es auch in der neuen Spielzeit unter Sarenac zunächst gut. In die Winterpause verabschiedeten sich die Murger mit 22 Zählern, standen im Mittelfeld auf Platz acht. Dann aber hat sich das Blatt gewendet. Sechs Niederlagen später sah sich die Vereinsführung veranlasst, zu handeln.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.