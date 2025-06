Trainingsauftrakt bei den Sportfreunden

Mit allen Neuzgängen startete die Erste Mannschaft der Sportfreunde am vergangenen Mittwoch in die Vorbereitung zur neuen Saison.

Trainer Manuel Jung ist grundsätzlich zwar kein Freund davon, so früh zu starten, sieht aber Handlungsbedarf. Zwölf Neuzugänge müssen das Spielsystem verstehen und ihre Rollen finden. Gleichzeitig lässt er Freiräume – es ist schließlich die Kreisliga B. „Wir haben einige Tests angesetzt, sodass alle Spielminuten bekommen, auch wenn sie mal im Urlaub sind“, sagt Jung. In der Rückrunde sorgte der Verein mit zahlreichen Neuzugängen für Aufmerksamkeit. Trotz einiger Abgänge ist der Kader gewachsen – das war das Ziel.



Zum Trainingsauftakt erschienen 23 Spieler. „Wir hatten zuletzt 12 oder 13 feste Spieler, wegen Krankheit und Urlaub ist der Kader teilweise noch weiter ausgedünnt worden. Stand-by-Spieler haben uns über Wasser gehalten“, berichtet Jung. „Es macht keinen Spaß, wenn man am Dienstag nicht überlegt, wen man wo aufstellt, sondern wen man noch fragen kann, ob er am Sonntag aushelfen kann.“ Gemeinsam mit dem sportlichen Leiter Christian Lenze stellte Jung den Kader frühzeitig neu auf. Die Kriterien: Engagement, Trainingsfleiß und echte Fußballbegeisterung. „Bei diesen Spielern haben wir uns besonders Mühe gegeben“, sagt Jung, der mit Jan Klett einen neuen Co-Trainer an seiner Seite hat.



Jetzt beginnt die Integrationsphase. „Wir wollen die Mannschaft zu einer solchen machen“, betont er. Auch an der Fitness wird gearbeitet – ein Manko der Rückrunde. Fußballerisch soll es variabler werden. „Wir werden keine Stamm-Elf haben, sondern eine Stamm-16 oder Stamm-17. Es fangen nicht immer die gleichen Spieler an, sondern wir werden unsere Aufstellung auch mal auf das Spiel oder auf den Gegner anpassen.“



Das Ziel: die Mannschaft entwickeln, eine gute Saison spielen – und den siebten Platz der Vorsaison übertreffen