Trainingsauftakt: TSG startet mit Leo Gjini in die Vorbereitung

– Foto: TSG Hofherrnweiler-Unterrombac

Mit dem Trainingsauftakt am heutigen Donnerstagabend ist die Verbandsligamannschaft der TSG 1899 Hofherrnweiler-Unterrombach in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gestartet. Erstmals leitete Neutrainer Leo Gjini gemeinsam mit seinem Assistenten Philipp Kees die Einheit im Sparkassenstadion des Fritz-Sportparks. Gjini, der zuletzt den TSV Oberensingen trainierte und die Verbandsliga bestens kennt, soll die TSG in der neuen Spielzeit erfolgreich führen.

25 Spieler begrüßte das neue Trainerteam zum offiziellen Trainingsauftakt. Nach einem intensiven Warm-up standen zunächst verschiedene Torabschlussformen auf dem Programm. Den Abschluss der ersten Einheit bildete ein zweimal 25-minütiges Trainingsspiel über elf gegen elf, bei dem Gjini und Kees bereits erste Eindrücke von ihrer neuen Mannschaft sammeln konnten. Verfolgt wurde der Trainingsauftakt auch von den Verantwortlichen der TSG, die sich vor Ort ein Bild vom Team und dem neuen Trainerteam machten.

In den kommenden Wochen wartet ein abwechslungsreiches Vorbereitungsprogramm auf die TSG. Das erste Testspiel bestreitet die Mannschaft am Samstag, 4. Juli, beim 1. FC Eislingen. Es folgen das Gastspiel beim 1. Göppinger SV am 11. Juli, das Heimspiel gegen die TSG Backnang am 18. Juli sowie ein weiterer Heimtest gegen den TSV Crailsheim am 22. Juli. Anschließend startet die TSG am 25. Juli in den WFV-Pokal, ehe am 8. August das erste Punktspiel der neuen Verbandsligasaison auf dem Programm steht.