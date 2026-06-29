Trainingsauftakt mit Fragezeichen: WSV arbeitet am neuen Kader

– Foto: Arno Wirths

Seit vergangenem Sonntag laufen beim Wuppertaler SV die Vorbereitungen auf die erste Oberliga-Saison seit über zehn Jahren. Mit Tim Schneider haben sie einen Trainer an Land gezogen, der zuletzt mit dem VfB Hilden gezeigt hat, wie der Aufstieg in die Regionalliga funktionieren kann. Nur hinter dem Kader des Wuppertaler SV steht zurzeit noch ein dickes Fragezeichen.

Grundsätzlich scheint der Trainingsauftakt unter Leitung von Tim Schneider ein voller Erfolg gewesen zu sein. Auf der Instagram-Seite des WSV hat der 44-Jährige lobende Worte für seine neue Mannschaft übrig: „Ein schöner Trainingsauftakt, auch wenn der Kader noch längst nicht steht. Man hat trotzdem schnell gemerkt, dass die Qualität da ist. Technische Fehler waren kaum zu sehen, gute Stimmung auf dem Platz. Was ich heute gesehen habe, macht mir Lust auf das, was noch kommt. Das Potenzial des Vereins hat mich wirklich beeindruckt.“

Strufe hat noch einiges an Arbeit zu bewältigen

Schneider erwähnt sogar selbst, dass der Kader noch nicht steht. Auch RevierSport hat berichtet, dass beim Auftakt lediglich 16 Spieler auf dem Rasen standen und das ganz Besondere dabei war: Lediglich fünf haben einen aktiven Vertrag. Nur bei Fotios Adamidis, Felix Herzenbruch, Dario Biancardi, Kilian Bielitza und Linus Fröhlich ist die Tinte bereits trocken. Demnach waren elf Spieler dabei, die noch ohne einen handfesten Kontrakt dastehen.