Trainingsauftakt: „Mehr machen, weniger reden“ als neues Motto beim VfB Hallbergmoos

die Neuzugänge des VfB Hallbergmoos – Foto: Bauer

Vier Neuzugänge hat Landesligist VfB Hallbergmoos beim Trainingsauftakt präsentiert. Das Ziel ist klar: die Rückkehr in die Bayernliga.

Über die Ambitionen des VfB Hallbergmoos in der neuen Saison muss man nicht lange reden. Der Landesligist möchte wieder nach oben in die Bayernliga. Für das Projekt hat die sportliche Leitung die Strukturen noch einmal professionalisiert und den Kader verstärkt. Das beim Trainingsauftakt von Coach Andreas Giglberger vorgegebene Motto sagt eigentlich alles: „Mehr machen, weniger reden!“

Die Ziele des Vereins sind hinreichend bekannt. Schon in der abgelaufenen Saison hätte der VfB gerne um den Aufstieg mitgespielt. Dafür fehlte gegenüber den letztlich in die Bayernliga gekletterten Vereinen Rosenheim und Wasserburg allerdings die Konstanz. Von oben kommt nun Türkgücü München neu in die Gruppe. Und die Türken wollen nach dem Absturz aus der Regional- in die Landesliga wieder den Rückweg antreten, haben entsprechend aufgerüstet. Gemeinsam mit Letztgenannten, dem TSV Grünwald und dem TSV Murnau ist Hallbergmoos einer der Kandidaten für ganz vorne.

Zum Trainingsstart präsentierte der VfB vier Neuzugänge: Benedikt Orth (TSV Buchbach), Felix Günzel (FC Schwaig), Fabio di Salvo (Eintracht Karlsfeld) und Agon Morina (FC Ismaning U 19). Der neue Top-Torwart Sebastian Kolbe fehlte noch. „Wir haben diesmal keinen Umbruch“, sagt Giglberger, „sondern den Kader punktuell verstärkt. Wir bekommen auf allen Positionen einen brutalen Konkurrenzkampf.“

In den vergangenen Tagen kam vom Nachbarn Schwaig mit Felix Günzel ein variabler Offensivspieler. Der ehemalige Freisinger spielte in der Bayern- oder Landesliga zuletzt bei Garching und Schwaig. Agon Morina ist ein Hallbergmooser Eigengewächs, das aus der U 19 des FC Ismaning zurückgekehrt ist. Morina hat schon im Merkur CUP für den VfB gespielt. Nun bekommt er die Chance, in die Erste Mannschaft hineinzuwachsen.

Hingucker beim Trainingsstart war allerdings ein anderer: der blonde Hüne Benedikt Orth, der jahrelang Stammspieler beim Regionalligisten TSV Buchbach war und nun mit 27 Jahren als spielender Co-Trainer anfängt. Coach Giglberger gerät bei Orth gleich ins Schwärmen: „Eine Vollgranate. Bene ist laut und haut voll dazwischen. Er soll jede Minute der Saison auf dem Platz stehen.“ In der vergangenen Saison fehlte dem VfB an schlechten Tagen ein solcher Typ, der den anderen in den Hintern tritt und so möglicherweise das Blatt wendet. Auch Sportlicher Leiter Anselm Küchle feiert seinen Toptransfer: „Er ist ein toller Mensch, bodenständig, ehrgeizig und hat keine gespielte Autorität.“ Mit Orth und Ex-Profi Sebastian Kolbe im Tor bekommt das Team zwei absolute Anführer.

Die beiden Trainer Andreas Giglberger und Andreas Kostorz haben in ihrem ersten Jahr aus einer Ansammlung von Spielern eine Mannschaft gemacht, die marschiert und variabel spielen kann. Für ganz vorne fehlten jedoch die Konstanz und die Fähigkeit, auch an schlechten Tagen die Punkte zu holen. „Das hier ist der beste Kader, den der VfB Hallbergmoos je hatte“, sagt Andreas Giglberger. „Damit haben wir maximale Ambitionen. Und jetzt wird nicht mehr geredet, sondern gearbeitet.“