Trainingsauftakt in Erlbach: Kaderplanung läuft auf Hochtouren

Lukas Lechner und Hans Grabmeier bitten das Team heute zum ersten Training – Foto: Charly Becherer

Beim SV Erlbach endet die Winterruhe. Am Montagabend bittet Cheftrainer Lukas Lechner seine Mannschaft offiziell zum Start der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison. Ganz untätig war der Bayernligist allerdings auch bisher nicht.

„Wir stehen aktuell sehr gut da und wollen diese Ausgangsposition nutzen, um schnell in einen stabilen Rhythmus zu kommen und konstant zu punkten. Entscheidend wird sein, dass wir unsere Entwicklung fortsetzen und die Qualität, die wir im Kader haben, regelmäßig auf den Platz bringen. Wenn uns das gelingt, ist in dieser Saison durchaus einiges möglich – ohne dass wir feste Tabellenplätze oder Szenarien ausrufen.“, fasst Christoph Huber, der sportliche Leiter des SVE, die Lage zusammen.

Bereits seit Anfang Januar arbeitete das Team unter der Anleitung von Athletikcoach Jakob Schmid an der Grundfitness. Über die Trainings-App B42 absolvierten die Spieler individuelle Einheiten, um mit einer soliden körperlichen Basis in die intensive Phase einzusteigen. Mit dem bisherigen Saisonverlauf kann man im Holzland sehr zufrieden sein, Platz 4 und fünf Punkte Rückstand auf der Spitzenduo TSV 1860 München II und TSV Landsberg, bieten eine sehr gute Ausgangsposition.

In den kommenden Wochen wartet ein interessantes Testspielprogramm auf die Erlbacher. Den Auftakt bildet am 7. Februar ein erster Härtetest gegen den Regionalligisten TSV Buchbach, der mit Marc Unterberger (ehemals SpVgg Unterhaching) einen neuen Cheftrainer an der Seitenlinie hat. Es folgen weitere Vergleiche gegen den ESV Freilassing (14.02.), den SB Chiemgau Traunstein (18.02.), den 1. FC Passau (21.02.) sowie zum Abschluss gegen Fortuna Regensburg am 28. Februar in Marktl. Die Testspiele sollen nicht nur Spielpraxis bringen, sondern auch wichtige Erkenntnisse für die Feinjustierung liefern.

Spiel gegen Fortuna Regensburg in Marktl als hochwertiger Härtetest

„Das Spiel gegen Fortuna Regensburg ist für uns ideal. Wir wollten den letzten Test vor dem Pflichtspielstart unbedingt auf Rasen absolvieren und waren in Marktl bereits häufiger zu Gast mit guten Bedingungen. Zudem passte es terminlich perfekt: Beide Teams haben am ersten regulären Spieltag spielfrei. So ist ein hochwertiger Härtetest gegen einen anderen Bayernligisten entstanden, der uns kurz vor dem Ligastart noch einmal richtig fordern soll.“, erläutert Huber die Wahl des für Erlbach ungewöhnlichen Gegners aus der Oberpfalz.

Der Pflichtspielauftakt lässt ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten: Am 8. März startet der SV Erlbach mit einem Heimspiel gegen den Inn-Salzach Rivalen SV Kirchanschöring in die Frühjahrssaison. Ein Duell, das gleich zum Gradmesser werden dürfte.

Abgänge von Dirnaichner und Bösl

In der Winterpause musste der Verein zwei Abgänge verkraften. Pascal Dirnaichner schloss sich dem TuS 1860 Pfarrkirchen an, während sich Torhüter Enrique Bösl nach seiner Vertragsauflösung in Erlbach dem FC Pipinsried anschloss. Gleichzeitig setzte man ein wichtiges Zeichen der Kontinuität: Das Trainerteam verlängerte unabhängig vom sportlichen Verlauf um eine weitere Saison und gab damit ein klares Bekenntnis zur gemeinsamen Philosophie und zur nachhaltigen Entwicklung. Dadurch erhofft sich die sportliche Leitung um Ralf Peiß und Christoph Huber auch Signalwirkung für die weitere Kaderplanung,

Rückkehr von Hager, Hefter und Linhart - Leistungsträger verlängern

„Wir haben im Winter bewusst keinen Bedarf für Neuzugänge gesehen, weil wir Vertrauen in den bestehenden Kader haben. Dazu kommt, dass mit Hefter, Hager und Linhart drei Langzeitverletzte zurückkehren, die uns helfen und unsere Mannschaft zusätzlich verstärken werden.“, so Huber, der auch einen Einblick in den aktuellen Stand der Planungen gibt: „Ein Großteil der Mannschaft – darunter auch wichtige Leistungsträger – hat bereits verlängert, mit einigen Spielern befinden wir uns noch in Gesprächen. Uns war wichtig, dass eine stabile Achse zusammenbleibt, und das ist uns bereits gelungen. Die frühzeitige Verlängerung des Trainerteams gibt uns dabei zusätzliche Planungssicherheit und unterstreicht, dass wir unseren Weg konsequent weitergehen. Gleichzeitig führen wir Gespräche mit möglichen Neuzugängen, kommunizieren Konkretes aber wie gewohnt erst nach Saisonende. Wir wollen unser Team gezielt weiterentwickeln.“