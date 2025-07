Trainingsauftakt für den SV Spellen: Neu-Trainer Tyrann hochzufrieden

Bereits am Dienstagabend stand die erste Trainingseinheit für A-Ligist SV Spellen unter Neu-Trainer Michael Tyrann an. Der 46-jährige Übungsleiter, der zuletzt den SV Brünen betreute und jüngst Andre Feldkamp als Cheftrainer des SVS ablöste, freut sich auf die neue Herausforderung und zeigt sich im Gespräch mit der NRZ zuversichtlich und zufrieden mit dem ersten Eindruck seiner Mannschaft.

Neben der ersten sportlichen Einheit stand am Dienstag insbesondere das Kennenlernen zwischen dem neuen Übungsleiter und seinen Spielern an. Einzig fünf Akteure fehlten verletzungs- oder urlaubsbedingt. Insbesondere auf den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten kann sich Trainer Tyrann freuen, schließlich stehen ihm mit Neuverpflichtung Ben Breuer, Benedikt Riemer und Miguel Mendel gleich drei vielversprechende Schlussmänner zur Auswahl.

Sportlich will der neue Trainer an der starken letzten Saison anknüpfen, die der SVS auf einem überaus ordentlichen fünften Tabellenplatz beendete. Zwar fehlten schlussendlich ganze 23 Zähler auf die Aufstiegsränge, dennoch will Tyrann auf den Leistungen aus der vergangenen Spielzeit aufbauen: „Die Jungs sollen vor allem erst einmal zusammenwachsen. Am Ende wollen wir fußballerisch bestmöglich abschneiden und in der Tabelle am liebsten denselben Platz wie in der vergangenen Spielzeit“, gibt der Übungsleiter die Marschroute vor.

Insbesondere auf Stürmer-Zugang Yannick Dera freut sich Tyrann, schließlich gelangen dem 28-jährigen Sturmtank in der vergangenen B-Liga Spielzeit 15 Tore, womit Dera der Top-Torjäger seines bisherigen Vereins Grün-Weiß Lankern war: „Er war in Lankern Top-Torjäger und ein absoluter Leistungsträger. Man sieht sowohl seine Dynamik und Athletik als auch, dass er eine riesige Qualität mitbringt“, freut sich Tyrann auf den neuen Knipser. Neben Dera kann Tyrann auch auf Mittfeld-Akteur Kevin Amerkamp sowie die beiden spielenden Co-Trainer Rico Schendel und Oliver Vos zurückgreifen, die er allesamt aus Brünen mit an den Groelberg bringt.