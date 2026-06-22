Trainingsauftakt: Die Sommervorbereitung des SV Bergisch Gladbach 09

Die Korken der Aufstiegsfeierlichkeiten sind kaum verflogen, da rollt beim SV Bergisch Gladbach 09 schon wieder der Ball. Lediglich 16 Tage nach der 10:0-Meistergala in der Mittelrheinliga gegen die SpVg Porz und dem damit verbundenen Sprung in die Regionalliga startet der Klub am heutigen Montag in die intensive Sommervorbereitung. Trainer Kevin Kruth bittet zur ersten offiziellen Einheit, um das Fundament für die anstehende Spielzeit in der Regionalliga West zu legen.
Der Trainingsauftakt des frischgebackenen Meisters steigt heute pünktlich um 18:00 Uhr im iSOTEC-Sportpark. Für den 40-jährigen Cheftrainer Kevin Kruth geht es ab der ersten Minute darum, die Neuzugänge schnellstmöglich in das bestehende Mannschaftsgefüge zu integrieren und die physischen Grundlagen für die höhere Spielklasse zu schaffen.
Insgesamt sieben frische Gesichter kann das Trainerteam zum Start der Vorbereitung im Kader begrüßen, wobei der Verein eine Mischung aus externen Verstärkungen und Talenten aus dem eigenen Unterbau auf den Platz schickt. Vom letzten Liga-Gegner aus Porz wechselt Daniel Spiegel an den iSOTEC-Sportpark. Zudem verstärken Eliot Albert vom SSV Merten, Tilman Demmer vom SC Blau-Weiß Köln und Fabian Fricke von Viktoria Köln die Mannschaft. Komplettiert wird das Feld der neuen Akteure durch drei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, da Daniel Candido Kritsch, Constantin Bürger und Yannick Kim allesamt aus der eigenen U19 fest in den Kader der ersten Mannschaft aufrücken.
Bis zum offiziellen Start des Ligaspielbetriebs am Samstag, den 1. August, wartet auf das Team ein intensives Programm mit insgesamt sechs geplanten Testspielen. Den Auftakt macht eine Heimpartie am 5. Juli um 13:00 Uhr in der BELKAW-Arena gegen den Niederrhein-Oberligisten SSVg Velbert. Danach folgen drei Auswärtsprüfungen in Serie: Am 10. Juli gastieren die Nullneuner um 19:30 Uhr beim KFC Uerdingen, der ebenfalls in der Oberliga Niederrhein beheimatet ist. Nur einen Tag später, am 11. Juli um 13:00 Uhr, steht das Gastspiel bei Ratingen 04/19 an, ehe die Mannschaft am 17. Juli um 19:30 Uhr beim künftigen Ligakonkurrenten VfB Hilden aus der Regionalliga West antritt.
Für den 23. Juli ist ein weiteres Testspiel fest eingeplant, bei dem der genaue Kontrahent zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht feststeht. Die offizielle Generalprobe vor dem Meisterschaftsstart steigt schließlich am 26. Juli um 13:00 Uhr vor heimischer Kulisse gegen den VfL Jüchen-Garzweiler, der genau wie Hilden in der Regionalliga West um Punkte kämpft.