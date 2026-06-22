Trainingsauftakt: Die Sommervorbereitung des SV Bergisch Gladbach 09 Nur 16 Tage nach dem Aufstieg bittet Trainer Kevin Kruth heute zum ersten Training. von red · Heute, 06:57 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Schnieders

Die Korken der Aufstiegsfeierlichkeiten sind kaum verflogen, da rollt beim SV Bergisch Gladbach 09 schon wieder der Ball. Lediglich 16 Tage nach der 10:0-Meistergala in der Mittelrheinliga gegen die SpVg Porz und dem damit verbundenen Sprung in die Regionalliga startet der Klub am heutigen Montag in die intensive Sommervorbereitung. Trainer Kevin Kruth bittet zur ersten offiziellen Einheit, um das Fundament für die anstehende Spielzeit in der Regionalliga West zu legen.

Der Trainingsauftakt des frischgebackenen Meisters steigt heute pünktlich um 18:00 Uhr im iSOTEC-Sportpark. Für den 40-jährigen Cheftrainer Kevin Kruth geht es ab der ersten Minute darum, die Neuzugänge schnellstmöglich in das bestehende Mannschaftsgefüge zu integrieren und die physischen Grundlagen für die höhere Spielklasse zu schaffen. Sieben Neuzugänge beim Aufgalopp Insgesamt sieben frische Gesichter kann das Trainerteam zum Start der Vorbereitung im Kader begrüßen, wobei der Verein eine Mischung aus externen Verstärkungen und Talenten aus dem eigenen Unterbau auf den Platz schickt. Vom letzten Liga-Gegner aus Porz wechselt Daniel Spiegel an den iSOTEC-Sportpark. Zudem verstärken Eliot Albert vom SSV Merten, Tilman Demmer vom SC Blau-Weiß Köln und Fabian Fricke von Viktoria Köln die Mannschaft. Komplettiert wird das Feld der neuen Akteure durch drei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, da Daniel Candido Kritsch, Constantin Bürger und Yannick Kim allesamt aus der eigenen U19 fest in den Kader der ersten Mannschaft aufrücken.