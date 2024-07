Trainingsauftakt der 2. Mannschaft des TSV Pfedelbach

Am Donnerstag, den 11.07.2024 war für die 2. Mannschaft Trainingsauftakt zur Vorrunde der Saison 2024/25 in der Kreisliga B6.

Das neue Trainerduo Moritz Eberhardt und Christian Martin durfte 21 Spieler im ersten Training begrüßen.

In den nächsten Wochen gibt es nun diverse Trainingseinheiten und Testspiele.

Das erste Testspiel findet bereits am kommenden Sonntag, den 14.07.2024 um 13.00 Uhr in Westernhausen gegen die SGM Krautheim/Westernhausen II statt.