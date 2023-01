Trainingsauftakt beim VfB Neckarrems-Fußball

Am Sonntag, 22.01.2023, war es endlich soweit und unsere Jungs starteten in die Vorbereitungsphase für den Rest der Saison. Das Trainerteam konnte zum Re-Start nahezu den kompletten Kader begrüßen, wobei das Wetter und der Kunstrasenplatz den Trainern und Spielern einiges an Kreativität abverlangte. Bevor es zum praktischen Teil auf dem Platz ging, war ein ausführlicher Rückblick auf den bisherigen Saisonverlauf angesagt und wo der Weg der Mannschaft, mit harter Arbeit und Bündelung aller Kräfte, im weiteren Saisonverlauf hinführen soll. Erst danach ging es an die körperliche Arbeit, aufgeteilt in 2 Gruppen. Während der eine Teil der Mannschaft im Gymnastikraum mit Aufwärm- und Dehnübungen startete, ging es für den Rest direkt auf den frei geschaufelten Platz, wo Übungen mit dem Ball im Vordergrund standen. Nach intensiven 90 Minuten war die erste Trainingseinheit geschafft. Im Anschluss an das Training gab es noch ein gemeinsames Mittagessen in unserer „Garage“. Herzlichen Dank „Sylvie“!