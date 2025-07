Trainingsauftakt beim TSV Pfedelbach

Trainingsauftakt der 1. und 2. Mannschaft



Am Montag, den 14.07.2025 war für die 1. Mannschaft Trainingsauftakt zur Vorrunde der Saison 2025/26 in der Bezirksliga Franken.



Unser Chefcoach Nicolas Baur mit seinen Co-Trainern Timo Härpfer und Mario Hüttinger und Torwarttrainer Dennis Petrowski durften zum Auftakt fast 20 Spieler begrüßen.

Mit dabei waren auch die Neuzugänge Mario Lösch, Jonas Göhner und Simon Bühlmaier.

In den nächsten Wochen gibt es nun diverse Trainingseinheiten und Testspiele.

Das erste Testspiel findet bereits am kommenden Mittwoch, den 16.07.2024 um 19.30 Uhr beim TSV Ellhofen statt.



Hier gehts zum Vorbereitungsplan der 1. Mannschaft:

https://tsv-pfedelbach.de/vorbereitungsplan-1-mannschaft-vorrunde-saison-2025-26





Auch unsere 2. Mannschaft startete am Dienstag, den 15.07.2025 in die Vorbereitung zur Vorrunde der Saison 2025/26 in der Kreisliga B6 Franken.

Das neue Trainerteam um Christian Martin und Tobias Radzium durfte über 20 Spieler begrüßen.

Die Neuzugänge stellen wir euch in den kommenden Tagen separat vor.



Hier gehts zum Vorbereitungsplan der 2. Mannschaft:

https://tsv-pfedelbach.de/vorbereitungsplan-2-mannschaft-vorrunde-saison-2025-26