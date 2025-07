Trainingsauftakt beim Post SV: Mit 25 Spielern in die neue Saison

Trotz der hohen Temperaturen fand der Trainingsauftakt beim Post SV mit beeindruckenden 25 Spielern statt. Das Trainer-Gespann Abidin und Manni, unterstützt von Fitness-Coach Önal und Torwarttrainer Daniel, waren über die positive Resonanz begeistert. „Wir sind alle sehr zufrieden mit dem Auftakt“, betonte Manni.



Ein herzliches Willkommen galt auch den neuen Spielern, die sich hervorragend in die Post-Familie integrieren. „Da wächst etwas zusammen“, so Manni weiter. Abidin fügte schmunzelnd hinzu: „Es macht richtig Spaß, und so soll es auch sein.“



Fitness-Coach Önal nahm die Mannschaft direkt unter seine Fittiche und ließ trotz der Hitze keine Zeit verstreichen. „Bis zum Saisonstart haben wir nicht mehr viel Zeit und müssen daher hart arbeiten, um die Jungs fit zu bekommen“, erklärte Önal entschlossen. Ab sofort wird dreimal die Woche intensiv trainiert.



Um die Kameradschaft weiter zu stärken, wird sogar sonntags morgens trainiert, gefolgt von einem gemeinsamen Frühstück. „So fördern wir den Teamgeist und stärken das Miteinander“, lobte Manni.



Ein weiteres Highlight des Trainingsauftakts ist die Verpflichtung von Malik Emin Semerci. Der 21-jährige talentierte Spieler wechselte von Fatihspor Mülheim in die Farben des Post SV, nachdem zahlreiche Vereine Interesse gezeigt hatten. „Das ist der Spieler, den wir unbedingt haben wollten“, freute sich Abidin. Sportlicher Leiter Yusuf Yayla hatte es geschafft, Emin an die Herderstraße zu holen, was sowohl bei Trainern als auch Spielern für große Freude sorgte.



„Jetzt haben wir einen Kader, der jede Position gut und vor allem doppelt besetzt hat, und wir können aus den Vollen schöpfen“, so Abidin und Manni einig. Einziger Wermutstropfen bleibt: Ein junger, hungriger Torwart wird noch gesucht, der bereit ist, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Interessierte Torhüter sind herzlich eingeladen, dienstags oder donnerstags zur Herderstraße zu kommen.



Die Verantwortlichen des Post SV freuen sich über jede Anfrage und sind gespannt auf die kommende Saison, die mit viel Elan und einer starken Truppe angegangen wird.