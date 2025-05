Trainings-Philosophie Deutschland beim SV Wagenschwend

Vereinsbesuch der DFB-Talentförderung in Wagenschwend

Wagenschwend.bd. Bei einem Vereinsbesuch der DFB - Talentförderung stellt BFV-Stützpunktkoordinator Daniel Kufner am kommenden Donnerstag, 5. Juni, um 17:30 Uhr auf dem Sportgelände in Wagenschwend die “Trainingsphilosophie Deutschland” vor. Das an der DFB-Akademie entwickelte Konzept wird zunächst in 90 Minuten Praxis, durchgeführt mit den D Junioren des JSV Limbach - Fahrenbach, demonstriert. Danach folgt eine 45 minütige Theorie - Einheit, die die Hintergründe, Prinzipien und Zielstellungen deutlich macht.