Training trotz Wetterchaos

Wenn Eis den Rasen übernimmt, wird eben improvisiert: Der SV Holthausen-Biene verlegt sein Training kurzerhand in die Praxis und kommt dabei ordentlich ins Schwitzen.

Aufgrund vereister Plätze war an ein reguläres Training im Freien nicht zu denken. Stattdessen entschied sich der SV Holthausen-Biene für einen Perspektivwechsel und zog nach drinnen um, zur Physiotherapie Fastabend. Wetterchaos draußen, Trainingsfokus drinnen.

Das Fazit des Vereins fällt eindeutig aus: professionelle Betreuung, hervorragende Bedingungen und eine Zusammenarbeit, die man nur weiterempfehlen kann. Schmunzelnd lässt sich festhalten: Wenn der Winter blockiert, trainiert Biene eben smarter.

Geleitet wurde die intensive und abwechslungsreiche Einheit von der vereinseigenen Physiotherapeutin Michelle Bauma. Auf dem Programm standen Stabilität, Beweglichkeit und Prävention - genau die Inhalte, die aktuell besonders gefragt sind.

