Training statt Test für SV Sonsbeck

Für das Trainerteam des SV Sonsbeck gab‘s am Wochenende keine weiteren Erkenntnisse aus einem Testspiel. Die Partie des Oberligisten gegen den ASV Süchteln fiel aus, da der Landesligist an einem Turnier teilnahm.

„Geplant war, das Süchteln zwei Teams stellt, also beim Burgpokal mitspielt und in Sonsbeck aufläuft. Aber aufgrund von Urlauben und Verletzungen klappte das nicht“, sagte der Sonsbecker Co-Trainer Jan Schmitz, der Coach Heinrich Losing (Urlaub) noch bis einschließlich Dienstag vertritt. Ein Ersatz-Gegner wurde in der Kürze der Zeit nicht gefunden.

Der letzte Test war am 18. Juli beim 3:1-Sieg gegen den 1. FC Lintfort. Das dann folgende Wochenende war spielfrei wegen des Parookaville-Festivals. Schmitz legte in den letzten drei Einheiten den Schwerpunkt im Spiel mit Ball, da vor allem auf das Umschaltspiel. Am Sonntag kamen noch die Zweikampfintensität in Spielformen sowie Kraft und Ausdauer dazu. Am Dienstag soll das Pressing/Spiel gegen den Ball trainiert werden.