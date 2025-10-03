Der Türk FC Hattersheim sagte in der Vorwoche sein Pokalspiel gegen Hornau wegen Personalmangel ab, hielt aber am selben Zeitpunkt eine Trainingseinheit ab, die der Kreisfußballwart vor Ort dokumentierte. Der Trainer des FC Türk, Maurizio Sanfratello reagiert verstimmt. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Training statt Spiel: Unstimmigkeiten nach Pokal-Absage Wegen Personalmangel: Türk FC Hattersheim war nicht zum Zweitrundenspiel gegen Hornau angetreten +++ Kreisfußballwart dokumentierte Trainings-Geschehen auf dem Hattersheimer Sportplatz Verlinkte Inhalte KP Main-Taunus TuS Hornau Hochheim 07 Oberliederb. Türk Hatter. + 3 weitere

Main-Taunus. Das Kreispokalspiel zwischen dem Türk FC Hattersheim und den TuS Hornau wurde gar nicht ausgetragen und sorgt dennoch für Gesprächsstoff. Hintergrund: Trotz Absage vonseiten des TFC am Vortag aufgrund von Personalmangel, fand am vergangenen Dienstagabend eine Trainingseinheit der Hattersheimer statt - zeitgleich zum eigentlich angesetzten Pokalspiel. Und das vor den Augen des Kreisfußballwarts und Pokalspielleiters Karl-Heinz Reichert, der dem Hattersheimer Sportplatz einen Besuch abgestattet, das Geschehen dokumentiert und an den Verband weitergeleitet hatte. Der TFC muss nun 250 Euro Strafe zahlen. Doch nicht wegen der Sanktion reagiert der Trainer der Hattersheimer verstimmt.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Wir haben während der Einheit gesehen, dass der Kreisfußballwart hinter dem Zaun stand. Daraufhin haben wir ihn angesprochen, ob er nicht reinkommen will, um mit uns zu sprechen. Man kann doch da in den Dialog gehen", schildert Türk-Trainer Maurizio Sanfratello die Situation. Vonseiten des Kreisfußballwarts bestand offenbar kein Redebedarf. "Ich brauche da nichts zu besprechen. Ich war dort, habe gesehen, dass 25 Mann trainieren. Das ist ein Verein, der zwei Herrenmannschaften im Spielbetrieb hat, da finde ich es unsportlich, nicht anzutreten", sagt Reichert. Der sich ansonsten mit Verweis auf ein momentan schwebendes Verfahren vor dem Kreissportgericht nicht allzu ausführlich weiter äußern möchte.

Di., 23.09.2025, 20:00 Uhr Türk. FC Hattersheim Türk Hatter. TuS Hornau TuS Hornau 0 3 § Urteil Das tut dafür der Hattersheimer Trainer. Er wolle sich nicht vorwerfen lassen, sehenden Auges zum Spiel nicht angetreten zu sein, fühle sich als Sportler unfair behandelt und erklärt: "Wir hatten acht gesunde Spieler aus dem Kader der Ersten für das Spiel zur Verfügung, mit sieben von ihnen haben wir trainiert. In jedem Training der Zweiten sind Spieler da, die aus dem Inklusionsteam von Eintracht Hattersheim kommen und Spieler, die erst im Sommer mit dem Fußball angefangen haben, einige von ihnen sind ohne Spielberechtigung. Wir haben keine Angst gehabt, hoch gegen Hornau zu verlieren. Deren Trainer Andi Klöckner kenne ich seit 20 Jahren und hatte mich auf ein Wiedersehen gefreut. Aber unter den Umständen bringt es doch auch Hornau mehr, ein Trainingsspiel gegen ihre eigene Zweite zu machen."