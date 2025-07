Training, Rafting und Gesang: VfL Osnabrück mit Teambuilding im Tirole

Nach der intensiven Doppelschicht am Dienstag mit zwei kräftezehrenden Einheiten, darunter auch 6 x 1000-Meter-Läufe, hat der VfL Osnabrück den Mittwoch im Trainingslager in Stans (Tirol) genutzt, um die Belastung etwas herunterzufahren – jedoch ohne auf Konzentration, Taktik und Teamdynamik zu verzichten. Der Tag bot eine ausgewogene Mischung aus fokussierter Trainingsarbeit, spielerischem Wettkampf und gemeinschaftlichem Erlebnis in der Natur – inklusive traditioneller Neuzugangs-Gesangseinlage am Abend.